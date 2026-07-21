به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدناصر میرمحمدیان، رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، صبح سهشنبه در سفری یکروزه به آذربایجانشرقی، برنامههایی با محوریت همافزایی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در سطح استان را در دستور کار قرار داده است.
وی در آغاز این سفر با حجتالاسلام سیدحسن اصلنژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی و حجتالاسلام علیاکبری، معاون تبلیغات این ادارهکل، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، راهبردها، برنامهها و فعالیتهای بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین نحوه پیگیری و اجرای این سیاستها در سطح استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است دیدار با نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی، نشست با بانوان کنشگر مسجدی، حضور در همایش تبیینی «تبلیغ حکیمانه دین» و دیدار با فعالان فرهنگی، مذهبی و اجتماعی استان از جمله برنامههای سفر یکروزه مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی به آذربایجانشرقی است.
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