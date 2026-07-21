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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

سفر مدیرعامل بنیاد هدایت به تبریز با محور هم‌افزایی کنشگران فرهنگی

سفر مدیرعامل بنیاد هدایت به تبریز با محور هم‌افزایی کنشگران فرهنگی

تبریز- مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی با هدف دیدار با کنشگران فرهنگی و مسجدی و بررسی راهبردهای فعالیت‌های تبلیغی، به آذربایجان‌شرقی سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان، رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، صبح سه‌شنبه در سفری یک‌روزه به آذربایجان‌شرقی، برنامه‌هایی با محوریت هم‌افزایی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح استان را در دستور کار قرار داده است.

وی در آغاز این سفر با حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و حجت‌الاسلام علی‌اکبری، معاون تبلیغات این اداره‌کل، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، راهبردها، برنامه‌ها و فعالیت‌های بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین نحوه پیگیری و اجرای این سیاست‌ها در سطح استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است دیدار با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، نشست با بانوان کنشگر مسجدی، حضور در همایش تبیینی «تبلیغ حکیمانه دین» و دیدار با فعالان فرهنگی، مذهبی و اجتماعی استان از جمله برنامه‌های سفر یک‌روزه مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی به آذربایجان‌شرقی است.

کد مطلب 6894300

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