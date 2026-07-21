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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

حملات رژیم صهیونیستی و انفجارهای مهیب در جنوب لبنان

حملات رژیم صهیونیستی و انفجارهای مهیب در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز انفجارهای متعددی را در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان انجام داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش متجاوز صهیونیستی از بامداد امروز مجموعه‌ای از انفجارهای مهیب را در اطراف مناطق بیت یاحون و کونین واقع در استان بنت جبیل در جنوب لبنان انجام داده است.

شب گذشته نیز توپخانه‌های رژیم صهیونیستی اطراف منطقه المنصوری و بیروت السیاد را هدف حملات خود قرار دادند.

جنوب لبنان همه روزه شاهد سلسله حملات رژیم صهیونیستی به تعدادی از شهرک‌های آن است که شامل گلوله‌باران مناطق مختلف و عملیات انفجار و تخریب توسط نظامیان صهیونیست در تعدادی از روستاها می‌شود.

رژیم صهیونیستی به این ترتیب همچنان به نقض آتش‌بس و تفاهم نامه میان ایران و آمریکا و نادیده گرفتن توافق چهارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6894303

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