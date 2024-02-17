به گزارش خبرگزاری مهر، وب‌سایت روزنامه «فایننشال‌تایمز» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد مرکز فرماندهی ناتو در آلمان در حال تهیه طرحی برای استقرار نیروهای مسلح این اتئلاف نظامی در سراسر اروپاست.

به گفته منابع آگاه این نشریه، ناتو همچنین به دنبال حمایت و تقویت نیروهای مسلح خود برای درگیری احتمالی با روسیه است.

روزنامه اسپانیایی «ال‌پایس» پنج‌شنبه گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که ناتو در حال برنامه ریزی برای افتتاح یک مرکز آموزشی جدید برای نیروهای مسلح اوکراین است تا ماموریت آموزشی اتحادیه اروپا را تکمیل کند و به کی‌یف کمک کند تا به استانداردهای این ائتلاف نزدیک شود.

این منابع آگاه در گفت‌وگو با این روزنامه گفتند که ابتکار جدید نه تنها با هدف تقویت آمادگی نظامی نظامیان اوکراینی، بلکه در زمینه مدیریت استراتژی و مدیریت دفاعی نیز آنها را آموزش خواهد داد.

در این گزارش آمده است که روسای دفاعی ناتو در حال حاضر جزئیات این پروژه را در حاشیه نشست خود در بروکسل رسمی می کنند و این ابتکار احتمالاً در اجلاس سران ناتو در واشنگتن در ماه ژوئیه تایید نهایی را دریافت می کند.

به نوشته این روزنامه وزرای دفاع باید تصمیم بگیرند که آیا مرکز آینده از طریق حساب‌های عمومی ائتلاف یا بودجه بودجه تامین می‌شود، و اینکه آیا آموزش باید شامل مربیانی باشد که در یک پایگاه جدید مستقر هستند یا پرسنلی که توسط اعضای ناتو برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر فرستاده می‌شوند.

همچنین چهارشنبه گذشته نیز ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در جریان سخنرانی خود پیش از نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل در مورد «تداوم خطر احتمالی حملات ترکیبی» گفت: «ما هیچ تهدید نظامی فوری برای هیچ یک از کشورهای متحد نمی‌بینیم. اما وجود خطر حملات ترکیبی دایمی وجود دارد، از جمله ... حملات سایبری و سایر اقدامات با ماهیت ترکیبی علیه متحدان.»

به گفته استولتنبرگ، ناتو برای مقابله با این تهدیدات در حال حاضر تمرین‌های آموزشی، تبادل اطلاعات بین کشورها و همکاری با بخش مدنی را انجام می‌دهد. وی همچنین افزود: «ما به نظارت بر اوضاع در مرزهای کشورهای این ائتلاف با روسیه ادامه می‌دهیم تا بتوانیم به هر چالشی از سوی روسیه پاسخ دهیم.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، به تفصیل توضیح داده بود که مسکو به کشورهای ناتو حمله نخواهد کرد و این برای روسیه هیچ معنایی ندارد، و خاطرنشان کرد که سیاستمداران غربی مرتباً مردم خود را با تهدید خیالی روسیه می‌ترسانند.

پوتین در رابطه با این تهدیدات گفت: «افراد باهوش به خوبی درک می کنند که این یک تهدید خیالی است.»

روزنامه اسپانیایی «ال‌پایس» امروز پنج‌شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که ناتو در حال برنامه ریزی برای افتتاح یک مرکز آموزشی جدید برای نیروهای مسلح اوکراین است تا ماموریت آموزشی اتحادیه اروپا را تکمیل کند و به کی‌یف کمک کند تا به استانداردهای این ائتلاف نزدیک شود.

این منابع آگاه در گفت‌وگو با این روزنامه گفتند که ابتکار جدید نه تنها با هدف تقویت آمادگی نظامی نظامیان اوکراینی، بلکه در زمینه مدیریت استراتژی و مدیریت دفاعی نیز آنها را آموزش خواهد داد.

در این گزارش آمده است که روسای دفاعی ناتو در حال حاضر جزئیات این پروژه را در حاشیه نشست خود در بروکسل رسمی می کنند و این ابتکار احتمالاً در اجلاس سران ناتو در واشنگتن در ماه ژوئیه تایید نهایی را دریافت می کند.

به نوشته این روزنامه وزرای دفاع باید تصمیم بگیرند که آیا مرکز آینده از طریق حساب‌های عمومی ائتلاف یا بودجه بودجه تامین می‌شود، و اینکه آیا آموزش باید شامل مربیانی باشد که در یک پایگاه جدید مستقر هستند یا پرسنلی که توسط اعضای ناتو برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر فرستاده می‌شوند.

دیروز ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در جریان سخنرانی خود پیش از نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل در مورد «تداوم خطر احتمالی حملات ترکیبی» گفت: «ما هیچ تهدید نظامی فوری برای هیچ یک از کشورهای متحد نمی‌بینیم. اما وجود خطر حملات ترکیبی دایمی وجود دارد، از جمله ... حملات سایبری و سایر اقدامات با ماهیت ترکیبی علیه متحدان.»

به گفته استولتنبرگ، ناتو برای مقابله با این تهدیدات در حال حاضر تمرین‌های آموزشی، تبادل اطلاعات بین کشورها و همکاری با بخش مدنی را انجام می‌دهد. وی همچنین افزود: «ما به نظارت بر اوضاع در مرزهای کشورهای این ائتلاف با روسیه ادامه می‌دهیم تا بتوانیم به هر چالشی از سوی روسیه پاسخ دهیم.»

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، به تفصیل توضیح داده بود که مسکو به کشورهای ناتو حمله نخواهد کرد و این برای روسیه هیچ معنایی ندارد، و خاطرنشان کرد که سیاستمداران غربی مرتباً مردم خود را با تهدید خیالی روسیه می‌ترسانند.

پوتین در رابطه با این تهدیدات گفت: «افراد باهوش به خوبی درک می کنند که این یک تهدید خیالی است.»

پوتین افزود: کشورهای غربی متوجه شده‌اند که شکست استراتژیک روسیه در میدان نبرد با اوکراین غیرممکن است، بنابراین باید به گام‌های بعدی خود فکر کنند، در حالی که روسیه آماده گفت‌وگو است.

پوتین افزود: کشورهای غربی متوجه شده‌اند که شکست استراتژیک روسیه در میدان نبرد با اوکراین غیرممکن است، بنابراین باید به گام‌های بعدی خود فکر کنند، در حالی که روسیه آماده گفت‌وگو است.