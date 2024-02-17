به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مقامات کی‌یف «گدایان بین‌المللی» هستند و کشور اوکراین نیز یک سرزمین در حال مرگ است.

پنج‌شنبه گذشته دفتر مطبوعاتی ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که زلنسکی برای دیدار و گفت‌وگو با اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، و امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه فردا جمعه راهی این دو کشور خواهد شد.

پیش از این منابع آگاه در گفت‌وگو با «بلومبرگ» اعلام کردند ولودیمیر زلنسکی برای دریافت کمک‌های بیشتر اواخر این هفته به برلین، مونیخ و پاریس سفر خواهد کرد. این دومین سفر رییس‌جمهور اوکراین به اروپای غربی از آغاز عملیات نظامی روسیه خواهد بود. به گفته این منابع آگاه زلنسکی احتمالاً در دیدارهای احتمالی با سران اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره تضمین‌های امنتیی تلاش خواهد کرد.

کاخ الیزه امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه و و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین روز جمعه توافق‌نامه امنیتی دوجانبه و بلندمدت امضا کردند.

در بیانیه کاخ الیزه آمده است که بر اساس این توافق، فرانسه در سال ۲۰۲۴ میلادی سه میلیارد یورو (۳.۲۴ میلیارد دلار) به اوکراین کمک خواهد کرد و پاریس همچنین متعهد شده که تسلیحات بیشتر از جمله سامانه‌های دفاع هوایی به کی‌یف صادر کرده و سربازان اوکراینی را آموزش دهد.

امانوئل ماکرون با بیان اینکه دوره این توافق امنیتی ۱۰ ساله است گفت: این توافق دوجانبه بر تعهداتی را که ژوئیه گذشته ما با کشورهای گروه هفت (G۷) در اجلاس سران ناتو در ویلنیوس (پایتخت لیتوان) انجام دادیم، تأکید دارد.»

زلنسکی پیش از این توافق‌نامه‌های مشابهی را با سران انگلیس و آلمان هم امضا کرده بود.

همچنین روزنامه اسپانیایی «ال‌پایس» پنج‌شنبه گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که ناتو در حال برنامه ریزی برای افتتاح یک مرکز آموزشی جدید برای نیروهای مسلح اوکراین است تا ماموریت آموزشی اتحادیه اروپا را تکمیل کند و به کی‌یف کمک کند تا به استانداردهای این ائتلاف نزدیک شود.

این منابع آگاه در گفت‌وگو با این روزنامه گفتند که ابتکار جدید نه تنها با هدف تقویت آمادگی نظامی نظامیان اوکراینی، بلکه در زمینه مدیریت استراتژی و مدیریت دفاعی نیز آنها را آموزش خواهد داد.

در این گزارش آمده است که روسای دفاعی ناتو در حال حاضر جزئیات این پروژه را در حاشیه نشست خود در بروکسل رسمی می کنند و این ابتکار احتمالاً در اجلاس سران ناتو در واشنگتن در ماه ژوئیه تایید نهایی را دریافت می کند.

به نوشته این روزنامه وزرای دفاع باید تصمیم بگیرند که آیا مرکز آینده از طریق حساب‌های عمومی ائتلاف یا بودجه بودجه تامین می‌شود، و اینکه آیا آموزش باید شامل مربیانی باشد که در یک پایگاه جدید مستقر هستند یا پرسنلی که توسط اعضای ناتو برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر فرستاده می‌شوند.