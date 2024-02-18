گلایه مردم روستاهای میامی از کیفیت آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت آب شرب مصرفی روستاهای هونستان، بکران، کوهان و شریف آباد خوب نیست تا جایی که برخی مردم از نقاط دیگر برای خورد و خوراک خود آب به این مناطق میآورند.
گزارش محمد رضا و فریبا نادعلی را در این خصوص مشاهده میکنید.
میامی- کیفیت آب شرب مصرفی روستاهای هونستان، بکران، کوهان و شریف آباد بسیار مورد انتقاد مردم است.
به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت آب شرب مصرفی روستاهای هونستان، بکران، کوهان و شریف آباد خوب نیست تا جایی که برخی مردم از نقاط دیگر برای خورد و خوراک خود آب به این مناطق میآورند.
گزارش محمد رضا و فریبا نادعلی را در این خصوص مشاهده میکنید.
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