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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۴۷

پنجره مهر؛

گلایه مردم روستاهای میامی از کیفیت آب شرب

گلایه مردم روستاهای میامی از کیفیت آب شرب

میامی- کیفیت آب شرب مصرفی روستاهای هونستان، بکران، کوهان و شریف آباد بسیار مورد انتقاد مردم است.

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به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت آب شرب مصرفی روستاهای هونستان، بکران، کوهان و شریف آباد خوب نیست تا جایی که برخی مردم از نقاط دیگر برای خورد و خوراک خود آب به این مناطق می‌آورند.

گزارش محمد رضا و فریبا نادعلی را در این خصوص مشاهده می‌کنید.

کد مطلب 6026357

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