گلایه مردم روستاهای میامی از کیفیت آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت آب شرب مصرفی روستاهای هونستان، بکران، کوهان و شریف آباد خوب نیست تا جایی که برخی مردم از نقاط دیگر برای خورد و خوراک خود آب به این مناطق می‌آورند.

گزارش محمد رضا و فریبا نادعلی را در این خصوص مشاهده می‌کنید.