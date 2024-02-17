اذعان مقامات آمریکایی به سیاست منافقانه «بایدن» در قبال جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکا گزارش داد که دولت جو بایدن، رئیس جمهور این کشور در حال آماده شدن برای ارسال بمب و سلاح‌های بیشتر به اسرائیل است.

به گفته مقامات آمریکایی، این اقدام دولت بایدن با هدف تقویت زرادخانه نظامی اسرائیل انجام می‌شود، این در حالی است که واشنگتن ادعا می‌کند به دنبال آتش بس در نوار غزه است.

این مقامات افزودند که سلاح‌هایی که به اسرائیل تحویل داده خواهد شد، شامل بمب و مهمات جنگی است که ارزش آن میلیاردها دلار برآورد شده است.

پیشتر نیز مقامات آمریکایی گفته بودند در صورتی که رژیم صهیونیستی و کابینه بنیامین نتانیاهو تصمیم به پیشبرد برنامه‌های خود برای انجام تهاجم نظامی گسترده به رفح در جنوب غزه داشته باشند، دولت جو بایدن هیچ اقدام توبیخی علیه تل‌آویو انجام نخواهد داد.

مقامات آمریکایی همچنین افزودند که هیچ طرح توبیخ در حال آماده سازی نیست، به این معنی که نیروهای اسرائیلی می‌توانند بدون مواجهه با عواقب آمریکایی وارد شهر رفح شوند و به غیرنظامیان آسیب برسانند.

واکنش‌های کلی مقامات ارشد دولت بایدن به وضوح نشان می‌دهد که هیچ تغییری در این رویکرد دولت آمریکا ایجاد نخواهد شد، اگرچه واشنگتن ادعا می‌کند که می‌خواهد قبل از شروع تهاجم زمینی به شهر مملو از جمعیت رفح، برنامه معتبری از تل‌آویو برای محافظت از غیرنظامیان مشاهده کند.