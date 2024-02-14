به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقامات آمریکایی گفتند در صورتی که رژیم صهیونیستی و کابینه بنیامین نتانیاهو تصمیم به پیشبرد برنامه‌های خود برای انجام تهاجم نظامی گسترده به رفح در جنوب غزه داشته باشند، دولت جو بایدن هیچ اقدام تنبیهی علیه تل‌آویو انجام نخواهد داد.

سه مقام آمریکایی همچنین گفتند: هیچ طرح توبیخ در حال آماده سازی نیست، به این معنی که نیروهای اسرائیلی می‌توانند بدون مواجهه با عواقب آمریکایی وارد شهر رفح شوند و به غیرنظامیان آسیب برسانند.

واکنش‌های کلی مقامات ارشد دولت بایدن به وضوح نشان می‌دهد که هیچ تغییری در این رویکرد دولت آمریکا ایجاد نخواهد شد، اگرچه واشنگتن ادعا می‌کند که می‌خواهد قبل از شروع تهاجم زمینی به شهر مملو از جمعیت رفح، برنامه معتبری از تل‌آویو برای محافظت از غیرنظامیان مشاهده کند.

پیش از این، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که توافق برای آزادی اسیران اسرائیلی در غزه با توقف حداقل شش هفته نبرد بین اسرائیل و حماس در حال بررسی است

اظهارات بایدن در دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید بیان شد و دو طرف در این دیدار درباره تهاجم رژیم صهیونیستی به جنوب غزه و تهدید یک فاجعه انسانی در میان غیرنظامیان فلسطینی بحث و تبادل‌نظر کردند.