راهکار مقابله با مشکلات تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاجبخش معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، در هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران گفت: اقلیم کره زمین در سال ۲۰۲۲ از لحاظ تعداد روزهای گرم، افزایش دما و کاهش رطوبت در شرایط نامساعدی است.
وی افزود: در جنوب شرق ایران سال گذشته بارشهای سنگینی داشتیم که در منطقه پاکستان اتفاق افتاد و کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: منطقه آسیا رو به خشکی است و روند افزایش دما در بیشتر مناطق آسیا دیده میشود. افزایش دما در این منطقه منجر به آب شدن یخهای قطبی شد.
تاجبخش گفت: اتفاقاتی که در اقلیم منطقه ما رخ داد شبه علمهایی را وارد بحث کرد مانند اتفاقاتی که در ایران و ترکیه در خصوص ابر دزدی مطرح شد اما در بررسیهایی که در خصوص روند بارش در منطقه انجام شد به این نتیجه رسیدیم که تمام کشورهای این منطقه روند کاهش بارش و افزایش دما را تجربه کردند. ایران و عراق بیشترین افزایش دما و افغانستان و آذربایجان بیشترین کاهش بارش را داشتند.
رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: در کشور ما نیز طی ۵۰ سال گذشته تقریباً با روند ۴ دهم درجه در هر دهه افزایش دما و حدود یک میلی متر کاهش باران در هر سال را داشتیم، بنابراین شرایط خشکی به شدت در منطقه ما تقویت شده است.
وی گفت: اطلاعات ۲۰۲۳ نشان میدهد روند افزایش دما، بیشترین افزایشها را طی سالهای اخیر داشته است. زمانی که به میانگین دمای کره زمین از قدیم تا به حال نگاه میکنیم بیشترین افزایش دما در سال گذشته اتفاق افتاده و یک اقلیم بسیار گرمی در دنیا حاکم شده است.
تاجبخش افزود: دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی نیز احتمال افزایش دما در سال آینده را نیز را رد نکرده است و گفته است که این اتفاق خواهد رخ داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سال ۲۰۲۳ به طور استثنایی به میزان بالایی سال بسیار گرم بود، گرمترین سال در رکورد کره زمین برای سال ۲۰۲۳ ثبت شد، گرمترین تابستان، پاییز و زمستان را سپری کردیم. در کشور ما نیز گرمترین آذرماه را تجربه کردهایم.
وی ادامه داد: دمای هوای سطح زمین چندین رکورد در مقیاس جهانی را شکست، این میتواند تعادل بین جو و اقیانوس را از بین ببرد که از پیامدهای اصلی آن افرایش مخاطرات حدی است.
تاجبخش در خصوص پیامدهای این تغییرات گفت: یکی از پیامدها افرایش مخاطرات حدی در سطح دنیا است برخی از این مخاطرات که برای سال ۲۰۲۲ است، شامل شکست رکورد بارش باران در پاکستان، توفانهای اقیانوس غربی که جنوب کره و شمال فیلیپین را تحت تأثیر قرار دارد، موج گرمایی ماه ژوئیه در چین، آتش سوزی جنگلهای آلاسکا و غرب آمریکا، رانشهای شدید در فلوریدا است.
رئیس سازمان هواشناسی کشور در خصوص مهمترین راهکارها بیان کرد: از راهکارهای مهم برای کشور ما، مدیریت منابع آبهای زمینی و زیرزمینی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت است که باید بتوانیم آن را به درستی مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: برای مدیریت این شرایط پنجره فرصتها باز است که راحتترین و در دسترسترین راهکار، از طریق سازگاری و کاهش مخاطرات اتفاق میافتد، کاهش تولید گازهای گلخانهای، استفاده از انرژی باد و پنلهای خورشیدی راهکارهای خوبی هستند که نیازمند عزم ملی است تا برای نسلهای بعد پاسخگو باشیم.
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