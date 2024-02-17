واژگونی قایق مهاجران در سواحل پاناما

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در حالی که مقامات تعداد قربانیان یا ملیت آنها را تأیید نکرده‌اند، گزارش‌های رسانه‌هایی می‌گویند که قایق حامل ۲۵ مهاجر بود که چهار نفر از آنها کشته و هفت نفر دیگر مفقود شدند.

آژانس پلیس مرزی پاناما در بیانیه‌ای اعلام کرد که قربانیان در نزدیکی مرز پاناما با کلمبیا در منطقه کارتو، نزدیک بندر اوبالدیا در دریای کارائیب پیدا شده‌اند.

دولت پاناما در ماه‌های اخیر در بحبوحه افزایش تعداد مهاجرانی که این سفر دلخراش را در مسیر ایالات متحده انجام می‌دهند، تدابیر امنیتی را در استان دارین افزایش داده است.

به گفته مقامات مهاجرت پاناما، سال گذشته ۵۲۰۰۰۰ مهاجر از این مسیر استفاده کردند که از این تعداد ۳۲۸۰۰۰ نفر ونزوئلایی بودند.