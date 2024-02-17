مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد: با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معبر، مدارس نوبت بعد از ظهر منطقه بستان آباد غیرحضوری شد.

فعالیت تمام مدارس شهری و روستایی این منطقه در روز جاری در همه مقاطع تحصیلی در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری است.

امروز همچنین در منطقه مهربان مدارس روستایی در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت بعد از ظهر غیر حضوری خواهد بود.

در روزهایی که به دلیل آلودگی یا برودت هوا مدارس غیر حضوری و آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود، مدیر و عوامل اجرایی حسب ضرورت و تشخیص مدیر مدرسه موظفند با حضور در محل کار فرایند ارائه آموزش مجازی به دانش آموزان را ارزیابی و پایش کنند.

همچنین مدیران مدرسه باید امکانات آموزش مجازی مدرسه را در اختیار آن دسته از معلمانی که در منزل به برنامه شاد یا اینترنت دسترسی ندارند، قرار دهند.