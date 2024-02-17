به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گَِرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس از طرح جاه‌طلبانه خود برای تاسیس یک پایگاه نظامی در امتداد مرز این ایالت با مکزیک خبر داده؛ طرحی که تنش بین مقامات ایالاتی و فدرال آمریکا را تشدید کرده است.

ابوت در بحبوحه مباحثات داغ درباره مهاجرت از این طرح رونمایی کرده که حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا، به موضوع محوری مناظره ها بدل شده است.

فرماندار تگزاس در «ایگل پاس» منطقه‌ای که برای احداث این پایگاه ۳۲ هکتاری اختصاص یافته است، از این طرح پرده برداشت. این پایگاه که در امتداد رودخانه «ریو گراند» قرار می‌گیرد، حدود ۳۰۰ پرسنل نظامی را از آوریل در خود جای خواهد داد و قرار است ظرفیت نهایی آن به یک هزار و ۸۰۰ نیرو برسد.

ابوت که از حامیان دوآتشه دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا است، به دلیل آنچه سهل‌انگاری در تامین امنیت مرزی خوانده، دولت جو بایدن، رییس جمهور کنونی آمریکا را به صدور مجوز ورود غیرقانونی مهاجران از مکزیک متهم و آن را «تجاوز» به خاک آمریکا توصیف کرده است.

گرچه امنیت مرزی از دیرباز در حوزه اختیارات دولت فدرال قرار می‌گیرد، تگزاس زمام امور را به دست گرفته است و در این راستا، گارد ملی تگزاس در ماه ژانویه به منظور گشت و دیده‌بانی، به یک شهرک صنعتی در ایگل پاس مشرف به رودخانه ریو گراند اعزام شد.

موضوع امنیت مرز جنوبی آمریکا به حدی حساسیت‌برانگیز شده است که جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان این کشور، تصویب و تایید هرگونه بودجه و کمک نظامی و غیرنظامی خارجی برای متحدان واشنگتن (از جمله اوکراین) را به تقویت امنیت مرز جنوبی آمریکا منوط کرده‌اند.