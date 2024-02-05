به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گرگ آبوت، فرماندار تگزاس با ۱۴ فرماندار جمهوری‌خواه از جمله فرمانداران جورجیا، آرکانزاس، ایندیانا، میسوری و تنسی کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار و به جو بایدن، رییس جمهور آمریکا هشدار داد که آنها نگرش مشترکی در مورد امنیت مرزها دارند.

به گزارش این خبرگزاری، آبوت طی اظهاراتی، بایدن را مقصر ناامنی مرزی خواند و گفت: از آنجا که واشنگتن امنیت مرزی را تامین نمی‌کند، این وظیفه بر عهده ما است و به طور مشترک با سایر فرمانداران جمهوری‌خواه علیه بایدن در مورد امنیت مرزها عمل خواهیم کرد.

فرماندار تگزاس اضافه کرد: باید در نوار مرزی سیم خاردارهای بیشتری کشیده شود؛ ما تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی از مرز را انجام خواهیم داد.