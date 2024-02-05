  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۰

قدرت‌نمایی فرماندار تگزاس در برابر «بایدن»

قدرت‌نمایی فرماندار تگزاس در برابر «بایدن»

فرماندار تگزاس به همراه ۱۴ فرماندار جمهوری‌خواه دیگر؛ «جو بایدن» را در خصوص حل بحران مرزی در آمریکا تحت فشار قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گرگ آبوت، فرماندار تگزاس با ۱۴ فرماندار جمهوری‌خواه از جمله فرمانداران جورجیا، آرکانزاس، ایندیانا، میسوری و تنسی کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار و به جو بایدن، رییس جمهور آمریکا هشدار داد که آنها نگرش مشترکی در مورد امنیت مرزها دارند.

به گزارش این خبرگزاری، آبوت طی اظهاراتی، بایدن را مقصر ناامنی مرزی خواند و گفت: از آنجا که واشنگتن امنیت مرزی را تامین نمی‌کند، این وظیفه بر عهده ما است و به طور مشترک با سایر فرمانداران جمهوری‌خواه علیه بایدن در مورد امنیت مرزها عمل خواهیم کرد.

فرماندار تگزاس اضافه کرد: باید در نوار مرزی سیم خاردارهای بیشتری کشیده شود؛ ما تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی از مرز را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 6015736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه