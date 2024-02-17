به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران که از پنجم آبان با حضور هفت تیم مهرسان، هوران یزد، پیکان تهران، فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن اصفهان، مس رفسنجان و سایپا تهران آغاز شده است، به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها روزهای ۱۷ و ۲۳ بهمن با چهار دیدار پیگیری شد و تیم سایپا با دو برد متوالی مقابل ذوب‌آهن اصفهان به عنوان نخستین فینالیست به دیدار نهایی راه یافت. اما جدال دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و مهرسان تهران در دور رفت و برگشت یک بر یک مساوی شد تا دیدار سوم تعیین کننده فینالیست دوم لیگ برتر زنان باشد.

دیدار سوم دو تیم امروز (شنبه ۲۸ بهمن) در سالن شهید میثمی اصفهان برگزار شد و مهرسان سه بر یک فولاد مبارکه سپاهان شکست داد تا به عنوان حریف سایپا راهی دیدار فینال شود.

سپاهانی‌ها در ست نخست این مسابقه ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسیدند اما در ست‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب میهمان خود شدند تا در دیدار رده‌بندی برای کسب مقام سومی به مصاف ذوب‌آهن اصفهان بروند.

تیم مهرسان در مرحله مقدماتی و نیمه‌نهایی لیگ برتر زنان پنج بار به مصاف سپاهان رفت که حاصل آن سه شکست و دو پیروزی برای این تیم بود، اما برد دوم بسیار با اهمیت است زیرا مهرسانی‌ها را فینالیست کرد.

لیلی توکلی و شهناز برادران مهاجری به عنوان نماینده سازمان لیگ و ناظر فنی و داوری، جدال دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و مهرسان را نظارت کردند.

همچنین هدیه صابری و زهرا شیری نیز به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

این مسابقه به مدت ۱۳۶ دقیقه طول کشید، ۳۰۰ تماشاگر داشت و مهسا صابری بازیکن شماره ۱۶ مهرسان در ست سوم کارت زرد از داور اول دریافت کرد.

دیدارهای رده‌بندی و فینال لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۲ نیز به صورت دو برد از سه مسابقه در روزهای یکم، چهارم و هفتم اسفندماه به صورت متمرکز در تهران برگزار خواهد شد که برنامه آن به قرار زیر است:

سه‌شنبه یکم اسفندماه

رده‌بندی (رفت): فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۲

فینال (رفت): سایپا تهران – مهرسان تهران، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۵

جمعه ۴ اسفندماه

رده‌بندی (برگشت): ذوب‌آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۲

فینال (برگشت): مهرسان – سایپا تهران، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۵

در صورت نیاز به مسابقه سوم (دوشنبه هفتم اسفند)

رده‌بندی (رفت): فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۲

فینال (رفت): سایپا تهران – مهرسان تهران، سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۵