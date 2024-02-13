شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه یازدهم بهمن با هفت دیدار همزمان در شهرهای اردکان، ارومیه، مشهد، رامسر، اسلامشهر، گنبد و رفسنجان پیگیری شد.

در یکی از این دیدارها تیم شهرداری ارومیه سه بر یک حریف خود چادرملو اردکان را شکست داد اما این مسابقه با حاشیه‌هایی همراه بود.کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه ۲۳ بهمن در نشست خود پرونده این مسابقه را بررسی کرد که مشروح آن و آرای صادره به قرار زیر است:

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضا به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در وقت مقرر برای رسیدگی به رفتار دور از انتظار برخی تماشاگرهای منتسب به تیم والیبال شهرداری ارومیه و دو تن از بازیکنان تیم والیبال چادرملو در دیدار مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ بین تیم‌های شهرداری ارومیه و چادرملو اردکان از مسابقات لیگ برتر والیبال سال ۱۴۰۲ تشکیل شد.

حسب گزارش ناظر مسابقه به‌رغم تذکر قبلی به بازیکن‌ها که با بروز رفتار هیجانی موجب برهم زدن فضای سالن مسابقه نشوند، موسی سخاوی و حمزه زرینی در مواجهه با برخورد و رفتار خارج از نزاکت برخی تماشاگرها حرکاتی را انجام داده‌اند که موجب تحریک بیشتر و التهاب سالن مسابقه شده است.

مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه با حضور در جلسه کمیته انضباطی ضمن پذیرش رفتار ناصواب برخی تماشاگرها تعهد به رعایت اقتضای میزبانی مسابقات و حفظ نظم و آرامش را داد و از طرف باشگاه چادرملو مهدی کبیری پور نکاتی را بیان کرد. مشروح اظهارات نامبردگان به شرح صورتجلسه در پرونده مضبوط است و با اعلام ختم رسیدگی، کمیته انضباطی پس از مشورت با اعضا با استناد به ماده ۳ و بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۴ آئین‌نامه انضباطی بشرح آتی اتخاذ تصمیم کرد.

۱- باشگاه شهرداری ارومیه به لحاظ رفتار غیرمتعارف و توهین به بازیکنان تیم مقابل به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر در بازی خانگی که تا پایان مسابقات فصل لیگ والیبال ۱۴۰۲ به حالت تعلیق در می‌آید و دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.

۲- حمزه زرینی بازیکن چادرملو با لحاظ شرایط و بروز رفتار هیجانی به یک جلسه محرومیت که تا پایان مسابقات لیگ والیبال سال ۱۴۰۲ به حالت تعلیق درمی‌آید محکوم گردید.

۳- موسی سخاوی بازیکن چادرملو با لحاظ فقدان سابقه به تذکر کتبی با درج در پرونده محکوم گردید.

رأی صادره در قسمت ۱ در فرجه قانونی قابل تجدیدنظرخواهی و در قسمت‌های ۲ و ۴ قطعی است.