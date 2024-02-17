برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس صبح امروز شنبه ۲۸ بهمن با حضور سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.
در اینمراسم امیر سرتیپ نبی سهرابی جانشین رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسین ستوده رییس بازرسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس حضور داشتند.
در برنامه مورد اشاره، از خدمات سردار سرتیپ دوم پاسدار سید مجید هاشمیدانا قدردانی به عمل آمد و طی حکمی از سوی رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هادی کهندل بهعنوان مدیرعامل جدید خبرگزاری دفاع مقدس معرفی شد.
متن حکم اینانتصاب به شرح زیر است:
«برادر ارجمند جناب آقای هادی کهندل
با استعانت از خداوند سبحان و برابر مصوبه، هیئت مدیره مورخ ۲۳/ ۱۱ /۱۴۰۲ خبرگزاری دفاع مقدس و نظر به شایستگی علمی و تخصصی، سوابق و تجارب ارزشمندتان، جنابعالی را بهعنوان مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس تعیین و منصوب مینمایم.
نظر به اهمیت فضای مجازی و عرصه خطیر اطلاعرسانی در عصر حاضر و تاکید رهبر معظم انقلاب بر حضور فعال نهادها و نیروهای انقلاب در این عرصه، نقشی که خبرگزاری دفاع مقدس در ادای رسالت حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس میتواند به عهده گیرد؛ بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.
امید است با توکل و استمداد از خداوند تبارک و تعالی و ادامه حرکت در صراط نورانی حضرت امام خمینی (رحمتالله علیه) و شهیدان والامقام و پیروی از فرامین فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) در جهت انجام مأموریتهای محُوله، موفق و مؤید باشید.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر»
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