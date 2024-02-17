آبرسانی به آبش احمد و ۶۷ روستای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خانی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این اظهار کرد: مجتمع آبرسانی قشلاقات در شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین برای آبرسانی به ۶۷ شهر، آبادی و روستا در حال اجرا است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، آبرسانی به شهر آبش احمد و ۶۷ روستا و آبادی (قشلاقات) شامل چهار هزار و ۱۹۵ خانوار و جمعیت هزار و ۴۶۱ نفری است.

خانی اضافه کرد: این مجتمع شامل حفر و تجهیز شش حلقه چاه با ظرفیت ۱۴۰ لیتر بر ثانیه، احداث ۱۶ باب مخزن با حجم شش هزار و ۸۳۰ متر مکعب، احداث ۱۳ ایستگاه پمپاژ با مجموع ظرفیت ۵۶۰ لیتر بر ثانیه و اجرای ۱۶۵ کیلومتر خط انتقال با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد است.