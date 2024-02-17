به گزارش خبرگزاری مهر، واحد رسانهای «الاعلام الحربی» وابسته به گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصاویری از حملات سنگین راکتی و خمپارهای به مواضع، تجهیزات و خط امدادرسانی اشغالگران صهیونیست در شرق و شمال شرق خانیونس در جنوب نوار غزه پخش کرد.
در این تصاویر مشاهده میشود که ابتدا مسیر تردد خودروهای نظامی اشغالگران در چندین نقطه از خط امداد محور شرق خانیونس با دقت رصد و رهگیری میشود. سپس مجاهدان گردانهای قدس خط امداد و مراکز تجمع نظامیان اشغالگر را با دقت هدف حملات راکتی و خمپارهای قرار میدهند.
بر اساس تصاویر منتشر شده، راکتها و خمپارههای گردانهای قدس با دقت و به صورت مستقیم به اهداف خود اصابت میکنند. در این حملات، شماری از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی و با استفاده از بالگرد از منطقه منتقل شدند.
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