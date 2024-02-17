نبرد شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در جنوب شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از درگیری شدید مبارزان مقاومت فلسطین با نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب شهر غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، صدای درگیری با سلاح سنگین در جنوب شهر غزه شنیده می شود.

همچنین منابع فلسطینی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید و متوالی در جنوب شهر غزه خبر دادند.

مقاومت فلسطین در نوار غزه شهر اشغالی عسقلان را هدف حمله موشکی قرار داد.

منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر خطر در عسقلان و برخی شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه به صدا درآمده است.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره اعلام کرد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق جنوبی و شرقی شهر دیر البلح در مرکز نوار غزه را هدف قرار داده است.