۱۵ شهید در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، جنگندههای رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش حملههای موشکی گسترده ای را ضد مناطق مختلف غزه آغاز کردند. بخشی از این حملات ضد مناطق جنوبی دیر البلح در مرکز نوار غزه انجام شده است.
بر اساس این گزارش جنگندههای اسرائیلی به شدت مناطق مختلف شهر دیر البلح را موشک باران کردند.
المیادین میافزاید که حملههای موشکی صهیونیستها در شهر خان یونس نیز باعث تخریب یک منزل مسکونی در این شهر شده است.
جنگندههای صهیونیستی در شمال غزه نیز حملههای وحشیانهای را ضد مناطق مختلف انجام دادند، به نحوی که در یکی از این حملهها در منطقه البرکة واقع در محله شیخ رضوان شهر غزه دست کم ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.
خبرگزاری فلسطینی شهاب نیز از شهادت ۵ فلسطینی و زخمی شدن تعداد دیگر از اهالی غزه در حمله موشکی صهیونیستها به منطقه القرارة واقع در شمال شرق خان یونس خبر داد.
المیادین همچنین گزارش داد که نیروهای زمینی اشغالگران صهیونیست نیز حدود ۱۰۰ فلسطینی را در مجتمع بیمارستانی محاصره شده ناصر در خان یونس بازداشت کردند.
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