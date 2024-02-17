به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست- ۱۲ روز دیگر تا یازدهم اسفند، موعد انتخابات «خبرگان ششم» و «مجلس دوازدهم» زمان باقی است و روز به روز بر حال و هوای انتخاباتی جامعه و کنشگری‌های سیاسی - انتخاباتی احزاب و تشکل‌ها افزوده می‌شود.

در ادامه برخی اخبار و حواشی سیاسی-انتخاباتی را مرور و زمزمه‌ها و درگوشی‌های این حوزه را در قالب یک بسته خبری ارائه می‌کنیم. این شما و این هفدهمین بخش از سلسله «واگویه‌های انتخاباتی مهر».

ویژگی‌های فهرست سراسری نامزدهای جامعه روحانیت مبارز

فهرست سراسری نامزدهای جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشخص شد.

از نکات قابل توجه فهرست سراسری جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات «خبرگان ششم»، حضور «سید ابراهیم رئیسی» کاندیدای خراسان جنوبی و رئیس‌جمهور فعلی، «صادق لاریجانی» کاندیدای مازندران و رئیس پیشین قوه قضائیه و «محسن اسماعیلی» به عنوان فرد غیرمعمم در این فهرست سراسری است.

فهرست جبهه پیشرفت رفاه و عدالت در تهران قطعی شد

قائم مقام ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه پیشرفت رفاه و عدالت از نهایی‌شدن فهرست این تشکل سیاسی اصولگرا در تهران خبر داد.

«محمدجواد محمدی نوری» با اعلام این خبر، اظهار کرد: بررسی سوابق بیش از ۱۰۰ داوطلب انتخابات حوزه تهران در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد و با توجه به رویکرد سیاسی این دوره از انتخابات مبنی بر استفاده از متخصصان و جوانان و نیروهای کارآمدی که تحول‌ساز و تأثیرگذار باشند، ضمن اعلام فراخوان به ۲۲ حزب رسمی پروانه‌دار این جبهه در معرفی نامزدهای مورد نظرشان در انتخابات، در روزهای گذشته سوابق بیش از ۱۰۰ کاندیدا در ستاد انتخابات جبهه پیشرفت رفاه و عدالت بررسی و نهایتاً فهرست ۳۰ نفره این جریان انتخاب و به شورای وحدت نیز معرفی شدند.

وی تاکید کرد: به زودی اسامی این فهرست انتخاباتی در رسانه‌ها اعلام خواهد شد و امیدواریم در ابتدای هفته نیز با توجه به بررسی فهرست استان‌ها بتوانیم حدود ۱۵۰ نفر از داوطلبان نهایی شده در صحنه انتخابات را در شهرستانها به مردم معرفی کنیم.

تکذیب خبرسازی‌ها درباره مصادیق فهرست شورای ائتلاف

«امیرابراهیم رسولی» سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اظهار کرد: فرآیند رسیدن به لیست تهران هنوز تمام نشده و ادامه دارد.

رسولی گفت: بررسی و مصاحبه شورای انتخاب درباره ۲۰ درصد منتخب کانون‌های تخصصی شورای ائتلاف ادامه داشته و هم اکنون در حال برگزاری است و تا رسیدن به لیست نهایی زمان وجود دارد و اخبار مطرح شده درباره قطعیت حضور برخی در لیست "ایران سربلند" صرفاً شایعه و گمانه زنی است.

سخنگوی شورای ائتلاف در پایان تاکید کرد: امیدواریم فرآیند رسیدن به لیست نهایی تا هفته آینده کامل شود.

فعال اصلاح‌طلب: دنبال تحریم و عدم مشارکت نیستیم

«فاطمه راکعی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب در کنگره حزب مردم‌سالاری گفت: ما نتوانستیم چهره‌های شاخص خود را قانع کنیم که در انتخابات شرکت کنند و سایر افراد هم تأیید صلاحیت نشدند. جبهه اصلاحات اعلام کرده که متأسفانه در تهران نتوانسته لیست بدهد. صندوق رأی اهمیت زیادی دارد و تلاش ما این بوده که با وجود همه مشکلات، مردم پای صندوق بیایند، اما نتوانستیم در انتخابات لیست بدهیم. در بیانیه جبهه اصلاحات، اشاره شده که در تهران لیستی نداریم اما دنبال تحریم و عدم مشارکت نیستیم.

دروغی که اصلاح‌طلبان در سال ۹۸ به مردم گفتند

«حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در نشست انتخاباتی اصلاح‌طلبان کرمان گفت: اصلاح‌طلبان باید در انتخابات سه شرط را رعایت کنند. اول اینکه کاندیداهای ما نباید با نظام و رهبری زاویه داشته باشند. این امر پذیرفته است و تعارف نداریم نداشتن فساد مالی و فساد اخلاقی دو شرط دیگر است. با رعایت این شروط، الان ما در کرمان برای ۹۰ درصد کرسی‌های مجلس انتخابات رقابتی داریم.

دبیرکل حزب کارگزاران این را هم گفت که لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم (سال ۱۳۹۸) در تهران قوی‌تر از مجلس دهم بود اما تصمیم گرفته شد به دروغ به مردم بگوییم که کاندیدا نداریم.

کناره‌گیری آیت‌الله امامی‌کاشانی از نامزدی مجلس خبرگان رهبری

«آیت‌الله امامی کاشانی» از نامزدی انتخابات مجلس خبرگان رهبری کناره‌گیری کرد.

بر اساس پیگیری‌های یک خبرگزاری، اطرافیان «آیت‌الله امامی کاشانی» علت این تصمیم را «شرایط جسمانی» وی عنوان کردند.

آیت‌الله امامی‌کاشانی پیش‌تر در این انتخابات ثبت‌نام کرده بود.

رقابت ۱۰۰ نفر برای هر کرسی مجلس در استان تهران

«علیرضا فخاری» استاندار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران ۳۸۹۸ نفر برای ۳۹ کرسی تأیید صلاحیت دریافت کردند.

وی افزود: ۵ حوزه انتخابیه در استان تهران شامل ورامین، قرچک، پیشوا- شهریار، ملارد، قدس- دماوند، فیروزکوه- پاکدشت، رباط کریم، بهارستان وجود دارد که از ۳۹ کرسی استان تهران در مجلس ۳۰ کرسی مربوط به تهران، ۵ کرسی مربوط به شهرستان‌های استان و ۴ کرسی مربوط به اقلیت‌ها است.

ریاکاری به سبکِ لیدر اصلاحات

«محمد خاتمی» اخیراً در پیامی به پنجمین کنگره «حزب مجمع ایثارگران» نوشته که اصلاح‌طلب واقعی با انتخابات، با حاکمیت و بخصوص با مردم قهر نخواهد کرد و اگر هم قهری هست نه از سوی اصلاح‌طلبان که از سوی قدرت حاکم است.

این اظهارات خاتمی، از سوی برخی از ناظران سیاسی، ریاکارانه عنوان شده است چرا که همین «خاتمی» پیش‌تر از موضع انتخاباتی «جبهه اصلاحات» مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات که به نوعی مترادف با تحریم انتخابات و قهر با صندوق رأی بود، حمایت تمام و کمال کرده بود.

از قدیم در اردوگاه اصلاح‌طلبی اختلاف‌نظرهای وسیعی وجود داشت

«الیاس حضرتی» از اصلاح‌طلبانِ امضاکننده بیانیه ۱۱۰ امضایی در ردِ تحریم انتخابات، در روزنامه اعتماد نوشت: طی روزهای اخیر بیانیه‌ای از طرف ۱۱۰ نفر از فرهیختگان، متفکران و اندیشمندان کشور منتشر شد که بازتاب‌های بسیار وسیعی در فضای عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. ضمن اینکه بحث‌هایی را نیز در درون گروه‌های اصلاح‌طلب ایجاد کرد. در این میان برخی افراد و جریانات با فحاشی و ادبیات رکیک به‌زعم خود تلاش کردند مسئله را به حاشیه برانند و موضوع را لوث کنند. این طیف اغلب ذیل گروه‌های فیک، سلطنت‌طلب و برانداز تعریف می‌شوند. گروهی هم از سر دلسوزی این نوع تحرکات را در حکم انشقاق و انشعاب در درون جریان اصلاح‌طلبی تفسیر کردند.

وی تصریح کرد: اصلاح‌طلبی طیف وسیعی از جامعه ایرانی را دربر می‌گیرد. این‌گونه نیست که یک فرد، یک حزب یا جریان خاصی در آن مدخلیت تام و تمام داشته باشد و سایرین را از ورود به آن منع کند. اصلاحات در واقع یک طیف فکری است که در درون آن از گذشته تا به امروز گفتمان‌های گوناگونی شکل گرفته و برای گسترش گفتمان اصلاحات تلاش کرده‌اند. لذا اختلاف‌نظرهای اخیر، برای من موضوع حاد و غیرمترقبه‌ای نبوده و نیست. از قدیم هم در اردوگاه اصلاح‌طلبی در بزنگاه‌های گوناگون اختلاف‌نظرهای وسیعی وجود داشت.

«صدای ملت» لیست مورد حمایت برخی اصلاح‌طلبان

«سعید نورمحمدی» عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به جمع‌بندی برخی از اصلاح طلبان برای ارائه لیستی در تهران اشاره کرد و تصریح کرد: «علی مطهری» در حال تهیه یک لیست ۳۰ نفره در شهر تهران با عنوان «صدای ملت» است و از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های مختلفی مشورت گرفته‌اند و در حال مشورت گرفتن هستند. ما هم در حزب ندای ایرانیان از آن لیست حمایت خواهیم کرد ولی لیست توسط آقای مطهری و به سرلیستی وی نهایی می‌شود. بنای ما این است که در تهران لیستی ندهیم و تنها از همین لیست حمایت می‌کنیم.

نورمحمدی گفت: «اعتماد ملی»، «کارگزاران» و «اعتدال و توسعه» هم از احزابی هستند که از لیست «صدای ملت» حمایت خواهند کرد.