محمد آیت مسؤول گروه «برای شهید» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه مسؤول خانه شهید و مدیرعامل اسبق بهشت زهرا و کنگره شهدای تهران آمار متفاوتی از شهدای بهشت زهرای تهران ارائه می‌دادند ما متوجه شدیم تعداد شهدای بهشت زهرا به طور قطعی مشخص نیست به همین دلیل با مدیرکل وقت ایثارگران سردار سعیدی این موضوع را مطرح کردیم.

وی افزود: با مراحل پنج گانه تعیین تعداد مزارهای شهدا به طوری که با مشخصاتشان انجام و ثبت ملی شود و قابل تغییر نباشد موافقت شد. قابل تغییر نبودن از این جهت بررسی شد که مثلاً بعداً قطعات تلفیقی اموات و شهدا نداشته باشیم یا اینکه روی قبر شهید بستگان درجه یک خاک نشود.

وی بیان داشت: بر همین اساس در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ با مشارکت ۳۰۰ نفر روز در طول هشت ماه شماره به شماره (راهروهای پایین پای شهدا) در قطعات ۱۰ گانه شهدا و در سطح بهشت زهرا مانند قطعه یک، یا قطعات عادی با دقت ۹۹ درصد شهدا را شمارش کردیم.

آیت در خصوص تعداد شهدای بهشت زهرا گفت: به چند دلیل هیچکس الان نمی‌داند تعداد دقیق شهدا چقدر است چون اولاً ما یکسری شهید داریم که بعداً شهادتش احراز نشده است. و دلیل بعدی این است که یک سیر قابل توجهی شهید داریم که دفن شدند اما اسم شهید روی آنها نیست مثل شهدای انقلاب.

وی در خصوص مراحل جمع آوری تعداد شهدا گفت: در مرحله اول اطلاعات را در قالب صدا ضبط کردیم بعد این اطلاعات وارد برنامه اکسل شد اطلاعات پرینت گرفته شد و بعد پرینت‌ها را با مزارها تطبیق دادیم به همین دلیل آمار به دست آمده درصد خطای کمتری دارد.

مجموع شهدای بهشت زهرای تهران ۳۰ هزار و ۲۵۰ نفر است

مسؤول گروه برای شهید گفت: با دقت ۹۹ درصد ۲۵۸۰۰ شهید در بهشت زهرای تهران داریم و حدود ۴۴۴۱ الی ۴۴۵۰ تا شهید گمنام داریم که در بعضی از قبور ۳ تا ۲ نفر در یک قبر هستند. یعنی با ضرب کردن شماره ردیف نمی‌توان تعداد شهدای یک قطعه را به دست آورد. بنابراین این عدد با یک اختلاف ۱۰۰ تایی قابل بررسی است و حدوداً جمع شهدا ۳۰۲۵۰ نفر است.