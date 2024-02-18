قول مدیرعامل پرسپولیس به سرمربی در مورد استفاده از بازیکنان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از تحمل شکست مقابل آلومینیوم اراک در حالی برای دیدار با تراکتور تبریز آماده می‌شود که «اوسمار ویه‌را» منتظر استفاده از خریدهای زمستانی است.

عیسی آل کثیر، ابوالفضل بابایی، عبدالکریم حسن و اوستون ارونوف که در نیم فصل جاری لیگ بیست و سوم با پرسپولیس قرارداد امضا کردند به دلیل محرومیت این باشگاه از سوی فیفا بابت پرونده مالیاتی بوژیدار رادوشوویچ دروازه‌بان پیشین خود نتوانستند در اولین دیدار دو برگشت مجوز بازی بگیرند.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که بالاخره طلب رادو را پرداخت کرد به ویه را قول داده است مجوز حضور بازیکنان تازه وارد را قبل از بازی با تراکتور تبریز دریافت خواهد کرد تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود.

مدیرعامل پرسپولیس قصد دارد تا عصر فردا دوشنبه با مدیر برنامه‌های رضا اسدی بازیکن فعلی سپاهان که دو میلیارد تومان طلب دارد جلسه‌ای را برگزر کرده و رضایت او را نیز جلب کند تا هیچ مشکلی از سوی سازمان لیگ نیز برای صدور کارت بازی آنها باقی نماند.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز ساعت ۱۷:۱۵ چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.