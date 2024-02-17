انتقاد وزیر ورزش از آمار بیمه پزشکی ورزشی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی در نشست هم‌اندیشی مسؤولان ورزشی ادارات کل ورزش و جوانان و نواب رئیس بانوان فدراسیون‌های ورزشی گفت: امیدوارم خروجی جلسه، خروجی خوبی باشد. از کسانی که در این نشست هم‌اندیشی حضور دارند و در این راستا تلاش کردند تشکر می‌کنم.



او ادامه داد: در سند تحول دولت مردمی اقدامات خوبی انجام شده است اما راجع به دو موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. زمانی که صحبت از بی‌عدالتی در ورزش می‌شود، باید نسبت به دو برنامه‌ای که در نظر داریم، اقدامات لازم را پیش ببریم. برنامه اول، برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور است که در شورای عالی ورزش، یک ماه پیش در حضور رئیس جمهورتصویب شد و دوم طرح آمایش سرزمین ورزش کشور است که آن بحث بی عدالتی در ورزش چه در حوزه بانوان و چه آقایان و همچنین شهرستان‌های محروم در نظر گرفته می‌شود.



وزیر ورزش و جوانان افزود: امیدواریم بتوانیم ورزش کشور را به توسعه پایدار برسانیم. از امروز و تا زمانی که این دو سند رونمایی می‌شود تمام تمرکزمان را باید نسبت به اجرایی کردن این دو سند بگذاریم. در ورزش بنیادین نقش مادران و خانواده بسیار مهم و کلیدی است.



وزیر ورزش و جوانان در خصوص اهمیت ورزش‌های بنیادین که از سنین کودکی کار خود را آغاز می‌کند، اظهار کرد: ورزش بنیادین از زمانی که کودک به دنیا می‌آید و تا زمانی که به مدرسه می‌رود، جریان دارد. در این بین بدون آموزش و پرورش نمی‌توانیم به توسعه‌ی فعال در این حوزه برسیم و آموزش و پرورش نقش کلیدی قابل توجهی دارد. راه نجات ورزش کشور در زمینه‌های مختلف باید از طریق آموزش و پرورش میسر. در برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور که به تصویب شورای عالی ورزش رسیده است، همه دستگاه‌ها باید به امور مربوط خود رسیدگی کنند و در این راستا گام بردارند.



او خاطرنشان کرد: باید به مفهوم عالی تربیت بدنی در این مفهوم ورزش بنیادین برسیم. عملکرد ما می‌تواند بر معرفی تعاریف ساختار ورزش کمک کند. آن چیزی که برای ۶ سال اول زندگی یک کودک مطلوب است، برخورداری سواد حرکتی و جسمانی است که از سوی مادران و مهدهای کودک می‌بایست انجام شود.



هاشمی در خصوص عواقب توجه نکردن به ورزش در سنین کودکی گفت: اگر در این سنین و سنین مدرسه، کودک فرهنگ ورزش کردن را یاد بگیرد، اتفاقات بهتری رقم خواهد خورد و گرنه در سنین بالاتر سخت است که فرد به آن بپردازند یعنی از پایه باید توجه کرد و این در برنامه ملی پیثشرفت ورزش کشور ما قرار دارد. از دیگر برنامه‌های مهم این پروژه اعمال اصول حکمرانی عالمانه در ورزش کشور است که این تعبیر مقام معظم رهبری است. یکی از این اصول، توجه به عدالت جنسیتیاست که می‌تواند به برداشتن تبعیضات در بخش بانوان کمک کند.



وزیر ورزش و جوانان در خصوص اهمیت جایگاه بانوان در ورزش کشور گفت: تثبیت و تقویت جایگاه شما بانوان در جایگاه‌های مطلوب از دیگر برنامه‌های این برنامه ملی است. دراین بین شما هم باید کمک کنید تا این طرح به گفتگوی ملی تبدیل شود تا خیلی از مشکلات ساختارها حل شود. در مورد استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت مبانی و نقش آن‌ها در تصمیم‌سازی عرصه‌های مهم ورزش کشورتاکید می‌کنم که نگاه ما، استفاده از این ظرفیت در عرصه‌های مختلف است. خیلی از افرادی که در این نشست حضور دارند قابلیت حضور در پست‌های مهم مدیریتی ورزشی دارند.



هاشمی در خصوص رعایت عدالت ورزشی در تخصیص ظرفیت‌های ورزشی در سطح استان‌ها گفت: اینکه ما باید سالن مجزا برای بانوان داشته باشیم، فکر غلطی است و عدالت این است که از یک سالن ورزشی درست استفاده شود و هم آقایان و هم بانوان از آن استفاده کنند تا عدالت جنسیتی برقرار شود. ما منابع و اعتبارات‌مان محدود است و اینکه مدیریت ورزش بانوان جدا است و باید یک سالن جدا بسازیم، یک فکر غلط و اشتباهی است. عدالت این است که از سالن ورزشی درست استفاده شود و از یک سالن ورزشی ۲۰ ساعت استفاده شود.



او گفت: مقام معظم رهبری بحث افزایش مشارکت بانوان و دختران ورزشکار با رعایت حجاب و انعکاس تلاش بانوان محجبه را تاکید دارند و تشکر ایشان از بانوان ورزشکار نشان از اهمیت این مساله است. یکی از بسترهایی که بانوی ما می‌تواند افتخارآفرینی کند، قرار گرفتن روی سکوی قهرمانی است و به احترام همین مساله، سرود ملی پخش می‌شود و پرچم به اهتزاز درمی‌آید. حضور بانوان در میادین بین‌المللی از اهیمت زیادی برخوردار است و ما تلاش می‌کنیم که مشکلات را در عرصه ورزش بانوان برطرف کنیم.



هاشمی در خصوص حضور حامیان مالی در ورزش بانوان گفت: علیرغم تمام تلاش‌های صورت گرفته، اعتقاد دارم عدالت جنسیتی لازم در سازمان‌های ورزشی مشاهده نمی‌شود و این نیازمند تغییر نگاه است و ما در وزارت ورزش این اراده را داریم که این معضل را بر طرف کنیم. ما باید بخش حامیان مالی را برای تیم‌های ورزش و قهرمانی و حضور در لیگ‌های برتر را تقویت کنیم. به دلیل نبود ورزش بانوان در باشگاه‌ها یا به دلیل نداشتن حق تلویزیونی آسیب دیده است و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم تا حامیان مالی از ورزش بانوان حمایت کنند. در بخش مدال‌آوری، اتفاقات خوبی در ورزش بانوان رخ داده است و ما اعتقاد داریم ظرفیت مدال‌آوری بانوان بیشتر از این‌ها است.



وزیر ورزش و جوانان در خصوص اهمیت و توسعه طرح آمایش سرزمین گفت: در طرح آمایش سرزمینی نیز بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه با بهره گیری سه محور فضا، انسان و فعالیت اقدامات لازم صورت خواهد گرفت و به دنبال استعدادها هستیم. قهرمانان المپیک عموماً از مناطق کوچک بوده‌اند و آمایش سرزمین این مساله را برطرف می‌کند. توجه به نقاط کوچک و دورافتاده یکی از اولویت‌هایی است که در طرح آمایش سرزمین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



او افزود: ما در طرح آمایش سرزمین به دنبال این هستیم بر طبق ظرفیت‌های موجود، زیرساخت‌های ورزشی را صورت دهیم. طرح آمایش سرزمین جلوی این را می‌گیرد تا امکانات ورزشی بی‌استفاده نماند. نمیِ‌شود که ورزشگاهی در کاشان بدون استفاده بماند اما در آبادان که مهد فوتبال است، امکانات و زیرساخت کمتری برای این رشته ورزشی داشته باشد و ظرفیت را برای توسعه آن رشته ورزشی در اختیار ورزشکاران بگذاریم.



هاشمی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در ۳ بعد همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای باتوجه به استعدادها ظرفیت هر منطقه را مورد بررسی قرار دهیم. امیدواریم در برنامه ملی پیشرفت ورزش کشور و هم در آمایش سرزمین، با محوریت آموزش و پرورش بتوانیم کارهای لازم را صورت دهیم. آموزش و پرورش جایگاه بسیار مهمی دارد که ما باید از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم.



وزیر ورزش و جوانان در خصوص آمار بیمه‌های پزشکی ورزشی بانوان گفت: آمار بیمه‌های پزشکی ورزشی بانوان ما نزدیک ۱۶۸۰۰۰۰ نفر است و این آمار ضعیفی است و باید بهبود پیدا کند. در برخی فدراسیون و استان‌ها در بخش بانوان آمارها نگران کننده است و باید نسبت به این مساله پیگیری‌های لازم را صورت دهیم.



او در خصوص تنظیم اساس‌نامه‌های فدراسیون‌های ورزشی گفت: این مساله شاید چالش‌برانگیز باشد اما باید به آن توجه کرد. برخی فدراسیون‌ها صنفی، پشتیبانی هستند و به صورت کلی تفاوت‌های و مسائل منحصر به فرد خودشان را دارند و در تلاش هستیم تا با قوانین داخلی کشورمان فدراسیون‌های ورزشی در داشتن اساس‌نامه و مسائل دیگر مستقل باشند تا خیلی از دغدغه‌هایی که در این خصوص وجود دارد برطرف شود. همچنین می‌توانیم یک همایشی برای دانش‌آموزان دختر دوره اول و دوره دوم ابتدایی داشته باشیم و همایش‌هایی برای مادران و دختران در نظر بگیریم.



هاشمی در خصوص استقلال مالی در بدنه ورزش بانوان گفت: بنده معتقد هستم استقلال مالی بانوان باید وجود داشته باشد و در سال آینده کارهای لازم را صورت خواهیم داد و مبلغ اختصاص‌یافته را به ورزش بانوان در نظر خواهیم گرفت. این‌ها مستلزم این است که شما دنبال کارهای اساسی و بزرگ بروید تا با کمک یکدیگر، ساختار را منسجم کنیم. از طرفی بودجه استان‌ها، استانی است و می‌خواهیم این مساله را در شورای استانی مطرح کنیم تا این بودجه‌های استانی تقویت شود تا این مشکل هم برطرف شود. این مساله به سازمان مدیریت استان هم برمی‌گردد تا آن رفاهیات لازم صورت بگیرد.



وزیر ورزش و جوانان در پایان در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و اهمیت این انتخابات گفت: انتخابات پیش روی ما، انتخابات بسیار مهمی است و برای نظام بسیار اهمیت دارد. از شما خواهش می‌کنم که از ظرفیت خود استفاده کنید تا مردم عزیز ما مشارکت بیشتری داشته باشند. از همه عزیزانی که بانی این نشست شدند، تشکر می‌کنم و مطمئن باشید که شهدا حی و ناظر هستند و در برنامه‌ای که بعد از ظهر در نظر گرفته شده است، حضور دارند. امیدوارم بتوانیم از این ظرفیت خوب معنوی هم به خوبی بهره‌مند شویم.