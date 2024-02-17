تغییر زمان بازی پرسپولیس و استقلال در هفته هفدهم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه پرسپولیس و تراکتور روز چهارشنبه ۲ اسفند به جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه آزادی آغاز میشود.
همچنین مسابقه ملوان بندر انزلی و استقلال نیز روز پنجشنبه ۳ اسفند به جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه تختی انزلی آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال در حالی بدون کوچکترین توجه به زمان بندی بازیها و تماشای دیدار و تهیه بلیت برای بازیهای مهم هفته اقدام به تغییر ساعت مسابقه میکند که دلیل قابل قبولی در این خصوص ارایه نکرده است.
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