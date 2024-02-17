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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹

تداوم بی برنامگی در سازمان لیگ؛

تغییر زمان بازی پرسپولیس و استقلال در هفته هفدهم لیگ برتر

تغییر زمان بازی پرسپولیس و استقلال در هفته هفدهم لیگ برتر

ساعت دو مسابقه از هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور فصل جاری تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه پرسپولیس و تراکتور روز چهارشنبه ۲ اسفند به جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود.

همچنین مسابقه ملوان بندر انزلی و استقلال نیز روز پنجشنبه ۳ اسفند به جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه تختی انزلی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال در حالی بدون کوچک‌ترین توجه به زمان بندی بازی‌ها و تماشای دیدار و تهیه بلیت برای بازی‌های مهم هفته اقدام به تغییر ساعت مسابقه می‌کند که دلیل قابل قبولی در این خصوص ارایه نکرده است.

کد مطلب 6027016

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