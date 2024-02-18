خطر محرومیت برای ۴ بازیکن پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که نیم فصل دوم را با شکست یک بر صفر برابر آلومینیوم اراک آغاز کرد در هفته هفدهم مسابقات لیگ برتر باید روز چهارشنبه ۲ اسفند و در ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتور تبریز برود.

این بازی به دلیل محرومیت باشگاه پرسپولیس بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد و با توجه به تعویق دیدار سپاهان و تراکتور در هفته شانزدهم، مصاف با پرسپولیس نخستین بازی شاگردان «پاکو خمز» به حساب می‌آید.

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، علی نعمتی و سعید صادقی ۴ بازیکن پرسپولیس هستند که ۳ کارته هستند و در صورتی که در دیدار با تراکتور کارت زرد دریافت کنند، مصاف با ذوب آهن در هفته هجدهم را از دست خواهند داد.

پرسپولیس در خط دروازه به جز علیرضا بیرانوند، فرد مطرح دیگری را در اختیار ندارد و در صورتی که بیرانوند در این بازی کارت دریافت کند، «اوسمار ویه‌را» برای حضور دروازه بان در بازی با ذوب آهن با چالش مواجه خواهد شد.