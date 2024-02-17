ترامپ را به اوکراین دعوت کردم و حاضرم با او حتی به جبهه بروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای سفر به اوکراین دعوت کرده و بر تمایل خود برای حضور در خط مقدم مقابله با نیروهای روسی تاکید کرده است.

زلنسکی در پاسخ به سوالی که در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد، گفت: من ترامپ را علناً به اوکراین دعوت کردم، اما این بستگی به میل او دارد، اگر ترامپ بیاید، آماده هستم که با او به خط مقدم هم بروم.

زلنسکی معتقد است که می‌خواهد «واقعیت جنگ» را به ترامپ نشان دهد.

به گزارش بلومبرگ، پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور را «بزرگترین تاجر تاریخ» توصیف کرد و گفت که اگر «اوکراین با روسیه معامله کند»، واشنگتن صدها میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.

شایان ذکر است که زلنسکی در واکنش به اظهارات ترامپ که در آن گفته بود در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، به سرعت به درگیری در اوکراین پایان خواهد داد، از ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا خواست تا «قبل از صحبت کردن فکر کند».