به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت بوشهر ظهر شنبه در این آئین اظهار داشت: در کنار تقویت جسمانی تقویت روحی نیز در امر ورزش مؤثر است.

حجت‌الاسلام سیدغلامرضا هاشمی افزود: همیشه مقام معظم رهبری برای قهرمانان، هدایایی در نظر گرفته‌اند و این مهم سبب دلگرمی ورزشکاران تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف شده است.

امام جمعه موقت بوشهر تأکید کرد: مسیر قهرمانی در ورزش دشوار است که در این عرصه ورزشکاران نباید مغرور شوند، چون این مسیر پایان کار نیست و همیشه باید تلاش مضاعف برای کسب موفقیت بیشتر و ارتقا تقویت روحیه معنوی ورزشکاران شود.

وی در پایان خواستار توجه مسئولان به ورزش قهرمانی استان بوشهر شد.

در این آئین از ۶ ورزشکار مدال‌آور استان بوشهر، از جمله علیرضا بخت دارنده نشان نقره مسابقات پا را تکواندو، امیر خسروانی و سجاد نیک پرست دارنده نشان نقره پا را دو و میدانی، مجید باقری دارنده نشان نقره تیمی پا را شطرنج، علی شمشیری دارنده نشان برنز پا را دو و میدانی و لیلا کبک زن دارنده نشان برنز پا را دو و میدانی با اهدای سکه بهار آزادی، چفیه و انگشتر مقام معظم رهبری تقدیر شدند.