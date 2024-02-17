سعید کریمی خو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به طولانی شدن صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران‌ایر به عربستان، سازمان حج و زیارت تصمیم گرفت وجوه همه‌ی ثبت‌نام‌کنندگان را به حسابشان بازگرداند.

وی افزود: به‌محض این‌که طرف سعودی مجوز ورود هواپیماهای ایران را صادر کند، روند ثبت‌نام مجدد عمره‌گزاران و تعیین کاروان آن‌ها آغاز خواهد شد.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: تعداد کاروان‌های ثبت نامی از کرمانشاه به حج عمره را پنج کاروان (سه کاروان اهل سنت و ۲کاروان شیعه) به ظرفیت ۵۳۶ نفر بوده است.

وی ادامه داد: تعدادی از این افراد ثبت نام کرده از قبل انصراف داده و هزینه پرداختی به آنها عودت شده است.

کریمی خو خاطرنشان کرد: تا پایان هفته جاری هزینه پرداختی به حساب همه عمره گزاران واریز خواهد شد.