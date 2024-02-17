شرکت در انتخابات تاکید شهدا و حرکت در مسیر آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ردائی در مراسم یادواره شهدای روستای کذاب با اشاره به حوادثی که با شعار عوام‌فریبانه «زن زندگی آزادی» رقم خورد، اظهار کرد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، دشمن با غول رسانه‌ای، برنامه‌ریزی خود پیرامون جریان مهسا امینی بسیار خوب انجام داد؛ دشمن برای انتخابات امسال ایران آماده می‌شد اما خوشبختانه نیروهای امنیتی کشور همه نقشه‌های شوم آن‌ها را نقش بر آب کردند.

ردائی افزود: یک نمونه از نقشه‌های شوم دشمنان، اتفاق ناگوار کرمان بود که موجب خونین شدن تعدادی از هم‌وطنان و آن کودک معروف به «کاپشن صورتی گوشواره قلبی» شد.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال ناامنی در کشور ما است و می‌خواهد نارضایتی مردم را رقم بزند؛ دشمن از حضور پرشور و حماسی مردم در صحنه‌های مختلف در طول 45 سال گذشته واهمه دارد و اکنون نیز می خواهد مردم پای صندوق رأی نیایند.

فرماندار شهرستان اشکذر با اشاره به راهپیمایی پرشور و حماسی مردم در عید انقلاب در سراسر کشور از جمله شهرستان اشکذر گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که مسؤولان این حضور پرشور و باشکوه مردم را به حساب نداشتن گلایه از کم‌کاری خود نگذارند؛ آری ضعف وجود دارد، مشکلات اقتصادی داریم اما امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده، در مسائل اقتصادی نیز همچون مسائل سیاسی و امنیتی و نظامی تقویت شویم.

ردائی ادامه داد: دیگر گزینه نظامی آمریکا روی میز نیست و این نشان دهنده اقتدار کشور و برکت خون شهدای نظام جمهوری و دیگر شهدا در سوریه و غزه و لبنان و عراق و البته حاصل صبر و ایستادگی مردم انقلابی ایران اسلامی است.

فرماندار شهرستان اشکذر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کذاب، با اشاره به ضرورت حضور پرشور مردم در انتخابات به عنوان بزرگترین رویداد سیاسی امسال کشور عنوان کرد: تک تک شهدا، یک بند از وصیت‌نامه شان به ولایت فقیه اشاره دارد و ایشان نیز قریب یک‌سال است که شرایط انتخابات را به مردم گوشزد می‌کنند بنابراین باید نقش و وظیفه خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم.

امام جمعه خضرآباد نیز در این مراسم اظهار کرد: انتخابات متعلق به همه مردم کشور است و همه حق دارند در انتخابات شرکت کنند.

حجت‌الاسلام غالبی ادامه داد: مگر کسی که برای حج ثبت‌نام نکرده می‌تواند ادعا کند که او را به سفر مکه بفرستند؟! کسی که در انتخابات شرکت نکند پشت به کشور کرده؛ پشت به خانه ملت کرده و حق اظهارنظر خود پیرامون مسائل کشور را نادیده گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم مردم در ۱۱ اسفند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و با رأی خود استکبار جهانی را ناکام کنند.