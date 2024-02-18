به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور، امروز در همایش ملی تبیین دستاوردهای ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش در تهران اظهار داشت: سال ۲۰۲۳ رکورد دما در دنیا اتفاق افتاد به طوری که میانگین دمای زمین برای نخستین بار ۱.۵ درجه سانتی گراد گرمتر از دمای انقلاب صنعتی بود.
وی با بیان اینکه در کشور ما نیز روند افزایش دما و کاهش بارش رخ داده است، گفت: دمای کشور در حدود نیم قرن اخیر حدود چهار دهم درجه در هر دهه افزایش یافته است، همچنین امسال گرمترین آذر ایران در ۳۳ سال اخیر تجربه شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: دمای بعضی از ایستگاههای هواشناسی کشور نظیر پارس آباد در شمال غربیترین منطقه کشور به حدود ۲۰ درجه سلسیوس رسید که این یک رکورد بسیار عجیب برای کشور بشمار میرود.
تاج بخش مسلمان در بخش دیگری گفت: گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که بیشترین افزایش دما در بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۲ ابتدا اروپا و بعد در آسیا رخ داده است که نشان میدهد؛ آسیا جز مناطق با بیشترین تأثیرپذیری از گرمایش زمین محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین پیامدهای افزایش دما و تغییراتی که بین جو و اقیانوس رخ داده، روند افزایش مخاطرات حدی یا فرین است که در بارشهای تابستانه سال گذشته پاکستان و ۲۳ استان کشور ما به خوبی دیده شد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: از دیگر نمونههای رخدادهای حدی جوی میتوان به موج گرمایی چین اشاره کرد که به مدت ۷۹ روز این کشور را تحت تأثیر قرار داد و از سال ۱۹۶۱ بی سابقه بود.
تاج بخش مسلمان تصریح کرد: همچنین آتش سوزیهای بسیار شدید در غرب آلاسکا و غرب آمریکا به دلیل افزایش دما نیز مصادیق دیگر رخدادهای شدید مربوط به تغییر اقلیم است.
وی با بیان اینکه تغییر اقلیم سبب افزایش شدت طوفانهای حارهای در دنیا شده است، افزود: بررسیهای هیئت بین دولتی تغییر اقلیم نشان میدهد که اگرچه ممکن است تعداد رخداد طوفانهای حارهای افزایش پیدا نکرده اما شدت آنها افزایش یافته است.
رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: پیش بینیهای بلند مدت هیئت بین دولتی تغییر اقلیم نشان میدهد که اگر همچنان روند افزایش دما ادامه یابد، پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر و مخاطرهآمیز تر خواهد شد.
تاج بخش مسلمان اضافه کرد: ۲ راهکار اصلی برای مواجهه با تغییر اقلیم از سوی سازمان جهانی هواشناسی و هیئت بین دولتی تغییر اقلیم پیشنهاد شده که یکی کاهش انتشار گازهای گلخانهای و دیگری سازگاری است.
وی ادامه داد: هیئت بین دولتی تغییر اقلیم در آخرین کنفرانس تغییر اقلیم اعلام کرد که بهترین اقدامات سازگاری از سوی این هیئت به کشورها معرفی شود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور در بخش دیگری گفت: ما باید در حوزههای مدیریت منابع آب، کشاورزی و صنعت که از مهمترین بخشهای مصرف آب است حتماً باید مقوله سازگاری با تغییر اقلیم را رعایت کنیم.
تاج بخش مسلمان افزود: بدیهی است غیر از مشکل تغییر اقلیم که برخی از مشکلات حوزه منابع آب را تحت تأثیر قرار میدهد، موضوع مدیریت منابع آب ما نیز در این شرایط کلیدی است چراکه ما در منطقه خشک و نیمه خشک زمین قرار داریم.
وی ادامه داد: باید بتوان از ظرفیت زیستی در حوزههای مختلف کشور به ویژه در حوزه کشاورزی که بیشترین منابع آب ما در آنجا مصرف میشود، استفاده کرد تا بتوانیم مدیریت بهتری برای آبهای شیرین کشور داشته باشیم.
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