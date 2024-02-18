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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۰

رایزنی وزیران خارجه عراق و عربستان درباره غزه

رایزنی وزیران خارجه عراق و عربستان درباره غزه

وزیران خارجه عراق و عربستان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله جنگ غزه رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر خارجه عراق و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار کردند.

وزیران خارجه عراق و عربستان درباره پرونده‌های مشترک و روابط عراق و عربستان که در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت واضحی بوده است، رایزنی کردند.

دو طرف همچنین به بررسی وضعیت امنیتی منطقه و جنگ در غزه و پیامدهای آن پرداختند.

وزرای خارجه عراق و عربستان با اشاره به رنج ملت فلسطین تاکید کردند که همه باید برای توقف رنج ملت فلسطین و پایان جنگ در غزه تلاش کنند.

کد مطلب 6029809

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