رایزنی وزیران خارجه عراق و عربستان درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر خارجه عراق و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار کردند.

وزیران خارجه عراق و عربستان درباره پرونده‌های مشترک و روابط عراق و عربستان که در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت واضحی بوده است، رایزنی کردند.

دو طرف همچنین به بررسی وضعیت امنیتی منطقه و جنگ در غزه و پیامدهای آن پرداختند.

وزرای خارجه عراق و عربستان با اشاره به رنج ملت فلسطین تاکید کردند که همه باید برای توقف رنج ملت فلسطین و پایان جنگ در غزه تلاش کنند.