هجدهمین جشنواره تئاتر کُردی سقز با نمایش «سه زن» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش سی ئافرت (سه زن) به کارگردانی سعید پاکزاد از شهرستان کرمانشاه عصر شنبه با حضور اهالی هنر تئاتر، ساعت ۱۷ در سالن پلاتو بعنوان اولین نمایش در جشنواره هجدهم تئاتر کوردی سقز به روی صحنه رفت.
همچنین در اولین روز برگزاری این جشنواره نمایش «سوپ بوقلمون» به کارگردانی سیامک دنیر از شهرستان ارومیه اجرا میشود.
هشت اثر بخش داخلی شامل: نمایش «تاسه» به کارگردانی حسن ترقی از شهرستان سنندج، نمایش «بووکێکمان ههیه و زەماوەندی» به کارگردانی افشین خدری از شهرستان سنندج، نمایش «ئودیپ شاریار» به کارگردانی پرویز احمدی از شهرستان سقز، نمایش «مهم و زین» به کارگردانی رسول بانگین از شهرستان ارومیه، نمایش «سوپ بوقلمون» به کارگردانی سیامک دنیر از شهرستان ارومیه، نمایش «ئەی باڵنده» به کارگردانی توفیق ملکی از شهرستان سنندج، نمایش «یاسای پهله سووره کان» به کارگردانی موسی هدایتی از شهرستان قروه و نمایش «سێ ئافرهت» به کارگردانی سعید پاکزاد از شهرستان کرمانشاه به روی صحنه میرود.
همچنین چهار اثر خارجی هم شامل «هوشیاری تارماییک» و نمایش «دهرویش یان گودو» از دهوک، نمایش «پیشهگهر» و نمایش «مروفم بینی به بی جل» از کرکوک در بخش رقابتی و همچنین اثر «کلاو و پیک» از دهوک اقلیم کردستان بصورت میهمان در این جشنواره به روی صحنه میروند.
هجدهمین جشنواره تئاتر کُردی سقز از روز یکشنبه با حضور ۸ گروه داخلی و ۴ گروه خارجی از اقلیم کردستان در سالن آمفی تئاتر و پلاتو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز برگزار و ۲ اسفند ماه با معرفی برترینها در بخشهای مختلف این جشنواره پایان خواهد یافت.
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