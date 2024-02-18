حرکت به سوی مصرف مرغ سایز در کشور/قیمت تحت کنترل است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نوروزی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از مراکز بسته بندی مواد پروتئینی پاکدشت در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه‌های امنیت غذایی گفت: با برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی و قرارگاه امنیت غذایی، میزان جوجه ریزی ها در ماه، به بیش از مصرف رسیده است.

نوروزی با تاکید بر اینکه در همه بخش‌های کشاورزی باید با نگاه صادرات به سمت تولید برویم گفت: در حوزه مرغ اول تأمین نیاز کشور و سپس آماده شدن برای صادرات از برنامه‌های است.

وی با بیان اینکه در همه استان‌ها قیمت مرغ تحت کنترل است، افزود: در برخی استان‌ها با اضافه تولید روبرو هستیم که این مازاد توسط شرکت پشتیبانی و اتحادیه جمع آوری می‌شود و اگر بیش از ظرفیت کشور در سردخانه‌ها نگهداری شود صادرات خواهیم داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه در حوزه تخم مرغ از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تن صادرات داشته ایم، گفت: در زمینه مرغ هم، با همین میزان تولید، توان صادرات داریم، چرا که در حال حاضر تولید کننده‌های ما در طول سال، سه و نیم دوره جوجه ریزی دارند در حالی که در برخی کشورها شش دوره جوجه ریزی هم انجام می‌شود، حال اگر این سه دوره به پنج دوره افزایش یابد و مرغ سایز به مصرف کننده بدهیم می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

نوروزی برنامه آتی کشور در حوزه مرغ را حرکت به سوی مصرف مرغ سایز دانست و اظهار کرد: در حال حاضر در تولید مرغ به پایداری رسیده ایم و به صادرات فکر می‌کنیم و برآورد این است که اگر پنج دوره جوجه ریزی داشته باشیم بین ۷۰۰ تا یک میلیون تن در سال بدون افزایش تعداد مرغداری‌ها می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

وی در ادامه به حوزه گوشت قرمز اشاره کرد و افزود: طی سال‌های قبل بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن واردات گوشت قرمز داشته ایم اما باید بدانیم که در داخل کشور با وجود ژن‌هایی که داریم اگر کار ژنتیک و پرورشی انجام دهیم توان تولید گوشت قرمز هم دام سنگین هم گوسفند و بز را خواهیم داشت، البته که تولید و خودکفایی در گوشت قرمز به برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارد که کارهایی هم در این زمینه انجام شده و در سنوات آتی می‌توانیم به خودکفایی برسیم.