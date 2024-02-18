۷۸۳ شعبه اخذ رأی‌ در استان بوشهر آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات یکشنبه شب در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به اینکه در این استان اقدامات لازم برای تحقق چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات انجام شده است، اظهار داشت: عوامل برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر از آمادگی بالایی برخوردار هستند.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تلاش و خدمات دستگاههای گوناگون، گروههای مردمی و سازمانهای مختلف در مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند را ستود و گفت: بررسیها نشان میدهد در انتخابات ۱۱ اسفند شاهد مشارکت پرشور مردم باشیم تا پس از راهپیمایی ۲۲ بهمن، حماسه دیگری خلق کنند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه استان بوشهر همواره در کنار نظام و انقلاب اسلامی بودهاند، افزود: نظرسنجیها حکایت از مشارکت خوب و مطلوب مردم استان بوشهر در انتخابات ۱۱ اسفند در جمعه هفته آینده دارد.
وی با بیان اینکه روز به روز شرایط مشارکت مردم در انتخابات پیشرو بهتر میشود، تصریح کرد: دشمنان در این عرصه بار دیگر شکست خواهند خورد و در اهداف خود ناکام میشوند.
پورات تعداد کاندیدای مجلس خبرگان رهبری در استان بوشهر را ۲ داوطلب اعلام و بیان کرد: تبلیغات کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان آغاز شده و تا ۸ صبح ۱۰ اسفندماه ادامه دارد.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با بیان اینکه ۱۵۸ داوطلب در ۴ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی استان بوشهر تأیید شدهاند، گفت: در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم ۴۹ داوطلب، دشتستان ۳۰ کاندیدا، حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان ۳۳ نفر و حوزه دیر، کنگان، جم و عسلویه ۴۶ داوطلب از ۳ تا ۹ اسفند تبلیغات خود را برگزار میکنند.
وی با بیان اینکه ۷۸۳ شعبه برای رأیگیری از مردم استان آماده شده است، افزود: در هر ۴ حوزه انتخابیه استان بوشهر فضای رقابتی مطلوب با مشارکت طیفهای مختلف سیاسی وجود دارد.
پورات از آماده شدن زیرساختهای لازم در ایجاد صندوقهای اخذ رأی در شهرها و روستاهای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: عوامل و دستاندرکاران انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر آموزشهای تخصصی فرا گرفتهاند و تمام حوزههای انتخابیه در آمادگی کامل قرار دارند.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با تشکر از دستگاههای مختلف در برپایی همایشهای انتخاباتی خاطرنشان کرد: همایش رأی اولیها در نقاط مختلف استان بوشهر در حال برگزاری و مشارکت جوانان در این همایشها قابل توجه است.
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