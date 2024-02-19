وزیر ورزش از مناطق جنگی جنوب بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان که برای حضور در همایش مسؤولان ورزش بانوان سراسر کشور به آبادان سفر کرده بود، پس از پایان این نشست به همراه تعدادی از مربیان ملی خوزستان و مسؤولان ورزش بانوان سراسر کشور از یادمان‌های شلمچه و نهرخین بازدید و با شهدای عظیم الشان هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کرد.

محمد انصاری ورزشکار و فوتبالیست هم از دیگر چهره‌هایی است که طی روزهای گذشته از مناطق جنگی جنوب کشور بازدید کردند. او در یادمان معراج شهدای اهواز، نماز جماعت ظهر و عصر و برنامه روایتگری معراج شهدا حضور پیدا کرد.

انصاری همچنین برای ساعتی در جمع زائرین و خادمین شهدا حضور پیدا کرده و با آن‌ها گفتگو کرد.