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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

در جریان اردوهای راهیان نور؛

وزیر ورزش از مناطق جنگی جنوب بازدید کرد

وزیر ورزش از مناطق جنگی جنوب بازدید کرد

محمد انصاری و وزیر ورزش و جوانان در جریان اردوهای راهیان نور حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان که برای حضور در همایش مسؤولان ورزش بانوان سراسر کشور به آبادان سفر کرده بود، پس از پایان این نشست به همراه تعدادی از مربیان ملی خوزستان و مسؤولان ورزش بانوان سراسر کشور از یادمان‌های شلمچه و نهرخین بازدید و با شهدای عظیم الشان هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کرد.

وزیر ورزش از مناطق جنگی جنوب بازدید کرد

محمد انصاری ورزشکار و فوتبالیست هم از دیگر چهره‌هایی است که طی روزهای گذشته از مناطق جنگی جنوب کشور بازدید کردند. او در یادمان معراج شهدای اهواز، نماز جماعت ظهر و عصر و برنامه روایتگری معراج شهدا حضور پیدا کرد.

انصاری همچنین برای ساعتی در جمع زائرین و خادمین شهدا حضور پیدا کرده و با آن‌ها گفتگو کرد.

کد مطلب 6031360

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