حضور وزیر ورزش در مناطق جنگی آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی عصر امروز شنبه که برای حضور در همایش مسئولان ورزش بانوان سراسر کشور به آبادان سفر کرده بود، پس از پایان این نشست به همراه تعدادی از مربیان ملی خوزستان و مسئولان زن ورزش سراسر کشور از مناطق جنگی آبادان و منطقه نهر خین بازدید و با شهدای عظیم الشان هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کرد.

«حاج حسین یکتا» رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس، روایتی از جانفشانی‌های جوانان ایرانی را برای دفاع از ایران اسلامی و عملیات والفجر چهار ارائه کرد و جوانان حاضر در این بازدید از نزدیک با ایثارگری‌های شهدا آشنا شدند.