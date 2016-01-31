به گزارش خبرنگار مهر، سردار داود آذرنوش مسئول بسیج ورزش کشور در راستای تجلیل از شهدای ورزش کشور با بیان این مطلب افزود: بسیاری از ورزشکاران ما در دوره هشت سال دفاع مقدس ورزش را رها کرده و با توجه به تعصبی که به کشور و دین خود داشتند، به جبهه رفته و در آنجا به درجه رفیع شهادت نائل شدند. ما باید به آنها احترام خاص گذاشته و از آنان به خاطر این رشادت و بزرگی که انجام دادند قدردانی کنیم.
سردار آذرنوش در ادامه خاطرنشان کرد: از ۳۴ فدراسیون ورزشی کشور ۵ هزار شهید ورزشکار در جبههها حضور داشتند و برای دفاع از میهنشان ورزش را رها کرده تا مردم کشورشان بتوانند زندگی آرامی داشته باشند.
وی تاکید کرد: در همین راستا ما بر آن شدیم تا مراسم تجلیل از این شهدا و خانوادههایشان را برگزار کنیم تا بتوانیم اگر چه اندک، اما دین خود را به این عزیزانی که از جان خویش گذشتند، ادا کرده باشیم.
مسئول بسیج ورزش کشور در ادامه خاطرنشان کرد: چند روز پیش با تعدادی از اهالی ورزش خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و ایشان نکات بسیار ظریف و مهمی را به ورزشکاران خاطرنشان کردند که بعد از اینکه مراسم تمام شد، ورزشکاران اعلام کردند که با دیدن مقام معظم رهبری و صحبتهای ایشان روحیه مضاعفی به دست آورده و تمام تلاششان را خواهند کرد تا بتوانند در مسابقات پیشرو نتایج قابل قبولی کسب کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که مراسم تجلیل چه روزی برگزار خواهد شد و چه کسانی در این مراسم حضور خواهند داشت، گفت: به یاری خداوند روز سهشنبه ۱۳ بهمنماه و با حضور وزیر ورزش، سردار نقدی، خانوادههای شهدای ورزشکار و تنی چند از مسئولان کشور این مراسم در تالار ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و امیدواریم بتوانیم دِین خود را به خانواده شهدای ورزشکار ادا کنیم.
سردار آذرنوش در ادامه خاطرنشان کرد: به همین مناسبت قرار است در ورزشگاه آزادی و دیگر ورزشگاههای کشور تندیسهای یادمان شهدای ورزشکار در تمامی ورزشگاههای کشور نصب گردد تا ورزشکاران، مربیان و علاقهمندان به ورزش وقتی وارد استادیومها میشوند، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشته و بدانند چه کسانی جان خود را دادهاند تا آنها با آرامش و به دور از هر دغدغهای به ورزشگاه آمده، یا ورزش کنند و یا تیم مورد علاقه خودشان را تشویق کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که چه مدت طول کشید تا مشخص شد این تعداد ورزشکار هستند، گفت: ما نیروهای تخصصی در تمامی استانها داشتیم و با اطلاعاتی که از بنیاد شهید و وزارت ورزش جمعآوری کردیم، شهدای ورزشکار را شناسایی کردیم.
مسئول بسیج ورزش کشور در پاسخ به این سئوال که آیا در بین شهدای ورزشکار، بانوان شهیده هم بودهاند یا خیر گفت: ۲۶ تن از این ۵ هزار شهید بانوان ورزشکار بودند که ما توانستیم با خانوادههای آنها ارتباط برقرار کرده و از اطلاعاتی که آنها به ما دادهاند از این بانوان شهیده ورزشکار نیز تجلیل به عمل آوریم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که از کسانی که مقابل تیمهای ورزشی رژیم اشغالگر قدس مسابقه برگزار نمیکنند، تجلیل به عمل آوریم و بر همین اساس میخواهیم این مسئله را بینالمللی کرده و حتی از ورزشکاران غیرایرانی مثل عراقی و لبنانی که در جبهههای جنگ علیه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، تجلیل به عمل آوریم.
سردار آذرنوش در پاسخ به این سئوال که چرا معضلات فرهنگی در ورزش کشور ریشهکن نمیشود، گفت: همه به دنبال این هستند که این بداخلاقیها کم شود اما علت اصلی این بداخلاقیها را باید در مدیران ورزش کشور جستجو کرد و آنها باید تدابیری بیندیشند که این بداخلاقیهای فرهنگی در ورزش ریشهکن شود و به نظر من تا مدیران به این کار مصمم نشوند، این اتفاق در ورزش کشور نخواهد افتاد.
وی در پایان و در پاسخ به این سئوال که آیا قرار نیست به جز تجلیل از شهدای ورزشکار، به نام و یاد آنها مسابقاتی در کشور برگزار شود، گفت: ما مدتهاست که در حال برنامهریزی برای این تورنمنتها هستیم و اولین تورنمنتی که برگزار کردیم چند روز پیش با نام جام شهدا بود که تیمهای پرسپولیس، سایپا، صبای قم و ذوبآهن انجام دادند که به نظر من برای شروع کار بد نبود، اما تلاش خواهیم کرد تا در سالهای آینده مسابقات منظم و شایسته نام شهدا برگزار کنیم.
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