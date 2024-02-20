هوای پایتخت آلوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس آلوده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۵ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۱۸ روز هوای قابل قبول، ۹۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۷۱ روز هوای قابل قبول، ۱۲۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.