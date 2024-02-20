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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۴۲

بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای پایتخت آلوده شد

هوای پایتخت آلوده شد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در وضعیت نارنجی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و وضعیت هوا برای گروه‌های حساس آلوده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۵ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۲۱۸ روز هوای قابل قبول، ۹۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۷۱ روز هوای قابل قبول، ۱۲۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 6032342

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