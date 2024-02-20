ماجرای تصادف ۵ دستگاه خودرو در بزرگراه زین الدین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: به تازگی تصاویری از یک تصادف کمی عجیب در فضای مجازی پخش شده که لازم است توضیحاتی در این خصوص داده شود.

وی افزود: این تصادف در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲‬ در ساعت ۱۵:۲۰ بعد از ظهر در مسیر شرق به غرب بزرگراه زین‌الدین قبل از بزرگراه باقری بین ۵ دستگاه خودروی سواری رخ داده است.

سرهنگ جوانبخت گفت: در این تصادف هر خودرو نسبت به خودروی مقابل خود مقصر است اما خودروی سواری سایپا به علت عدم توجه به جلویی که داشته است به یکباره با خودروی سواری جک که در جلوی آن وجود داشته مواجه می‌شود و در اثر برخورد خودروی دیگر با سواری سایپا، راننده آن در مواجه با خطر اقدام به ترمز ناگهانی کرده و با فشار دادن بیش از حد پدال گاز و عمل ترمز گیری، کمک فنرهای این سواری عمل کرده و به سمت پایین فشرده می‌شود.

وی بیان داشت: در نتیجه ارتفاع جلوی وسیله نقلیه سایپا کاهش پیدا می‌کند و جلوی وسیله سایپا با توجه به ارتفاع عقب سواری جک که بالاتر بوده و با توجه به سرعت سواری سایپا در واقع به زیر سواری جک می‌رود و وسایل نقلیه به این صورت و در وضعیت نهایی قرار می‌گیرند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: لازم به ذکر است که در جلوی سواری جک نیز سواری دیگری بوده که سواری جک نیز از قسمت عقب و هم از قسمت جلو نیروهایی را دریافت می‌کرده که موجب آسیب دیدگی این خودرو از قسمت‌های جلو و عقب می‌شود.

سرهنگ جوانبخت افزود: یکی از عوامل تأثیرگذار در تصادفات چند وسیله‌ای شرایط جوی است که در همان لحظه که این تصادف به وقوع پیوسته باران کم کمک شروع به باریدن کرده و در لحظات اولیه اصطکاکی بین لاستیک و سطح راه وجود نداشته و با توجه به سطح صیقلی تشکیل شده خودروها در این شرایط با یکدیگر برخورد می‌کند.

وی گفت: خودروها در شرایط لغزندگی معابر می‌بایست فاصله طولی را با خودروی جلویی خود حفظ کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا به هر دلیلی مثل این تصادف مجبور به ترمز گیری شدند بتوانند در فاصله‌ای مناسب نسبت به خودروی جلویی بدون برخورد توقف نمایند و از وقوع چنین تصادف زنجیره‌ای جلوگیری کنند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: امید است رانندگان با رعایت نکات ایمنی و رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی و توجه به جلو خود و خانواده خود و دیگر رانندگان را از اینگونه حوادث حفظ کنند.