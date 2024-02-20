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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۵

کولیوند تاکید کرد؛

ضرورت مدیریت هزینه ها در هلال احمر

ضرورت مدیریت هزینه ها در هلال احمر

رییس جمعیت هلال‌احمر گفت: بهره‌وری در هلال احمر باید افزایش یابد و هزینه‌ها نیز باید مدیریت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیر حسین کولیوند، در همایش مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه جمعیت هلال احمر، افزود: این همایش‌ها باید ارزش افزوده داشته باشد و در شرکت‌های تابعه اقداماتی در مسیر پیشرفت انجام شود.

وی با تاکید اینکه باید طرح شفاف اقتصادی در شرکت‌ها برای آینده وجود داشته باشد، تصریح کرد: وقتی این برنامه‌ریزی وجود داشته باشد برای تحقق آن تلاش و نقاط ضعف شناسایی می‌شود و ما را به سوی موفقیت سوق می‌دهد.

کولیوند افزود: شرکت‌های تابعه باید وضعیت مالی خود را رصد کنند و برای حفظ و استفاده از منابع مالی خود برنامه داشته باشند.

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر، وجود تیم قوی و مسئولیت‌پذیر بازاریابی و فروش، ضرورت برند سازی، ضرورت انگیزه‌دهی به نیروهای توانمند، بررسی تطابق هزینه‌ها و برنامه‌ها، تعامل با سایر شرکت‌ها و شفافیت در برنامه‌ها، بهبود فناوری و تکنولوژی و داشتن نیروهای توانمند از جمله مسائلی است که شرکت‌های هلال احمر باید آن را جدی بگیرند.

کولیوند افزود: بهره‌وری در هلال احمر باید افزایش یابد و هزینه‌ها هم باید مدیریت شود. وقتی در این راستا تلاش شود شاهد افزایش رضایتمندی در بین کارکنان هم خواهیم بود.

کد مطلب 6032553

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