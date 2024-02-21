وزارت جهاد کشاورزی از خادمین اربعین، تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تجلیل از موکب داران وزارت جهاد کشاورزی با حضور مدیران ارشد این وزارتخانه و ستاد اربعین برگزار شد.

این مراسم با حضور مهندس نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، حجت الاسلام سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، سردار سید مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، دکتر هوشنگ محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، حجت الاسلام روح الله رحمانی مهر مدیر کل دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی و محمد تقی باقری دبیر ستاد مرکزی اربعین، در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

مهندس نیکبخت ضمن اظهار خرسندی از حضور در جمع خادمین اهل بیت علیهم السلام گفت: تثبیت وضعیت تأمین مواد غذایی در کشور نتیجه زحمات دامدارن، کشاورزان و همکاران وزارت‌خانه است؛ ولی تأثیر برکت خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام در تثبیت وضعیت فعلی بسیار مشهود است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن اظهار امیدواری از مدیریت بهتر ورود زائران از مرزهای شرقی در سال آینده، از خیرین و موکب داران خواست توجه بیشتری به موکب‌های اباعبدالله الحسین علیه السلام در مبادی ورودی شرقی داشته باشند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام ربانی نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی ضمن توجه به ظرفیت عظیم اربعین گفت: اربعین یکی از زمینه‌سازان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی شریف است.

وی مدیریت مراسم اربعین سال آینده را مرهون برگزاری جلسات راهبری متعدد در بازه زمانی مناسب دانست و گفت: هر تلاشی در ترویج محبت اهل بیت علیهم السلام آبروی ما را نزد خداوند بالا می‌برد.

لازم به ذکر است در این همایش نقطه نظرات کارشناسی موکب داران مطرح شد و راهبردهای برگزاری مراسم سال آینده به بحث و بررسی گذاشته شد.