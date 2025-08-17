امسال سرداران جبهه مقاومت هم زائر کربلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد قادری سرپرست مدیریت امور فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: هزاران تصویرِ تلفیقی از سرداران و شهیدانِ شاخص جبهه مقاومت، با قابلیت نصب بر کوله‌پشتی‌ها، بین زائران حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام توزیع شد و این برنامه تا بعد از اربعین در عراق، ادامه دارد.

وی به شرایط روز منطقه و قدرت‌نماییِ جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه با رژیم فاسد و کودک‌کُش صهیونی اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی ایران در برابر دشمن خونخوار متجاوز؛ وجاهت، حقانیّت و آبروی جمهوری اسلامی ایران در مقابل چشمان ملّت‌های آزاده نسبت به قبل، چندین برابر افزایش یافت و لازم بود تا با انتشار و توزیع تصاویر سرداران شهید در حماسه عظیم اربعین، یاد آنان زنده نگه داشته شود.

سرپرست مدیریت امور فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به بیان ویژگی‌های تصاویر شهدا پرداخت و اظهار کرد: این تصاویر در قالب ۱۰ طرح آماده شد که در هر مورد، یکی از رهبرانِ شهید روحانیِ جبهه مقاومت در وسط و دو سردار دیگر از کشورهای: ایران، عراق، لبنان، یمن و فلسطین، در دو طرف آن قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تمامی تصاویر، مزیّن به تمثال مبارک حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله سیستانی بود، افزود: همچنین فراز پایانی زیارت عاشورا و سلام بر امام حسین علیه‌السلام در بالای طرح و عبارت «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» به معنای «محال است تَن به ذلّت دهیم» به همراه ترجمه انگلیسی، در پایین تصاویر، تعبیه شد.

حجت‌الاسلام قادری تصاویر شهدای شاخص جبهه مقاومت را ۲۲ مورد ذکر کرد و ادامه داد: تصویر شهید آیت الله سید محمدباقر حکیم (عراق)، شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی (ایران)، شهید آیت الله شهید سیدمحمد باقر صدر (عراق)، حجت‌الاسلام والمسلمین شهید سیدعباس موسوی (لبنان)، حجت‌الاسلام والمسلمین شهید سیدحسن نصرالله (لبنان)، حجت‌الاسلام والمسلمین شهید سیدهاشم صفی‌الدین (لبنان)، شیخ احمد یاسین (فلسطین)، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ایران)، شهید اسماعیل هنیه (فلسطین)، شهید فتحی شقاقی (فلسطین)، شهید یحیی سنوار (فلسطین)، شهید ابومهدی المهندس (عراق)، سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم (ایران)، سردار شهید محمد باقری (ایران)، سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده (ایران)، سردار شهید حسین سلامی (ایران)، سردار شهید محمدسعید ایزدی (حاج رمضان _ ایران)، شهید حسین امیرعبداللهیان (ایران)، شهید عماد مغنیه (لبنان)، عبدالملک بدرالدین حوثی (یمن)، شیخ نعیم قاسم (لبنان)، و سردار اسماعیل قاآنی (ایران)، تصاویری بود که در طرح‌های زردرنگ که نماد پرچم حزب‌الله لبنان است، آماده شد و به زائران حسینی تقدیم شد.

وی انتشار و توزیع این تصاویر را تنها یکی از اقدامات معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در خدمت‌سانیِ به زائران اربعین حسینی عنوان کرد و گفت: بحمدالله حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با مساعدت سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها، از حدود دو هفته قبل از اربعین، مواکب متعددی شامل: ۳۱ موکب در ایران اسلامی و ۵ موکب در کشور عراق را با ارائه انواع خدمات در نقاط مختلف کشور دایر نمود که انشاالله تا بعد از اربعین، همچنان فعال هستند.