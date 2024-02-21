به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پرایم ویدیو یک مستند بلند درباره ۱۲ روز پایانی دوران حرفه‌ای راجر فدرر در تنیس را به تصویر می‌کشد.

مستندی که هنوز عنوانی برایش انتخاب نشده توسط پرایم ویدیو چنین توصیفی شده است: پیگیری صمیمانه ۱۲ روز پایانی زندگی درخشان راجر فدرر در تنیس.

این فیلم که در اصل یک ویدیوی خانگی بود که هرگز برای تماشای عمومی در نظر گرفته نشده بود، فدرر را در آسیب‌پذیرترین و صادق‌ترین حالت خود به تصویر می‌کشد، در حالی که او با بازی و هوادارانی که زندگی او را در ۲ دهه گذشته شکل داده‌اند، خداحافظی می‌کند. این مستند شامل مصاحبه‌هایی با رقبا و دوستان فدرر، از جمله رافائل نادال، نواک جوکوویچ و اندی موری هم است.

این فیلم به کارگردانی آصف کاپادیا، برنده اسکار و بفتا برای مستندی درباره امی واینهاوس با عنوان «امی» (۲۰۱۵) و سازنده فیلم «سنا» (۲۰۱۰) برنده بفتا و «جنگجو» (۲۰۰۱) و «دیگو مارادونا» (۲۰۱۹) است. جو سابیا سازنده مجموعه «۷۳ سوال» برای ووگ، در کارگردانی این مستند با کاپادیا همکاری کرده است.

فدرر در این باره گفت: ابتدا ایده این بود که لحظات پایانی دوران حرفه‌ای تنیس خود را ثبت کنم تا بتوانم بعدها آن را برای نشان دادن به خانواده و دوستانم داشته باشم. در طول دوران حرفه‌ای‌ام، به خصوص در لحظات مهم، از حضور دوربین در اطراف خود و خانواده‌ام اجتناب می‌کردم. اما بعد دیدم فیلمبرداری آسیبی به من نمی‌زند زیرا هرگز برای عموم گرفته نمی‌شد. با این حال ما لحظات بسیار قدرتمندی را ثبت کردیم که در نهایت به یک سفر عمیقاً شخصی بدل شد.

وی همکاری با پرایم ویدیو را تضمینی برای ثبت داستان آخرین روزهای زندگی‌اش در تنیس، هم با علاقه‌مندان به تنیس و هم در بین مخاطبان گسترده‌تر در سراسر جهان خواند.

فدرر در طول دوران بازیگری پرافتخار خود، ۲۰ عنوان قهرمانی گرند اسلم انفرادی مردان را کسب کرد که او را به نفر سوم پس از جوکوویچ با ۲۴ قهرمانی و نادال با ۲۲ قهرمانی قرار می دهد. این شامل ۸ قهرمانی وی در ویمبلدون هم می‌شود.

این مستند احتمالاً در ماه جولای و همزمان با مسابقات قهرمانی ویمبلدون ۲۰۲۴ اکران خواهد شد.

مستند دیگری درباره این تنیس‌باز با عنوان «راجر فدرر: سفر قهرمانی» ساخته روکسان شلمبرگر سازنده «دیوید آتنبرو: زندگی روی زمین» در سال ۲۰۲۳ اکران شد.