بیست سالگی متفاوت «تصویر سال»/شرکت در گلریزان برای خانه هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله صمدیان دبیر نمایشگاه «تصویر سال» و جشنواره «فیلم تصویر» در ابتدای نشست خبری این رویداد که سه‌شنبه اول اسفند ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، توضیح داد: شرایط خاص کشور در فضای فرهنگی و سیاست زدگی همیشگی در همه شیون زندگی سبب شده ما در این رویداد سخت‌کوشی غیرقابل درکی داشته باشیم و این عدد بیست ساله برگزاری، اگر امتیازی باشد، متعلق به همه هنرمندانی است که در این رویداد شرکت کرده‌اند. خوشبختانه یا متاسفانه رویداد تصویر سال شاید تنها رویدادی بود که امکان جمع کردن هنرمندان را بدون توجه به طیف سیاسی خاصی فراهم می کرد و این حسن بزرگ «تصویر سال» بود که هنرمندان شاهدش بودند و ما توانستیم شوق زاینده‌ای را برای هنرمندان از هر طیف محقق کنیم.

وی در ادامه با تشریح جزییات این رویداد با بیان این‌که امسال بیستمین دوره را با اتفاقی جدید رقم خواهند زد، گفت: امسال مروری بر بیست دوره برگزاری خواهیم داشت که شامل پنج بخش عکاسی خبری، مستند اجتماعی، هنر و هنرمندان، ورزشی و خلاقه (نگاهی دیگر) است. در سینما نیز فیلم‌های برگزیده ۱۴ دوره گذشته را مجدد اکران می‌کنیم تا هنردوستان بتوانند هر روز در یک سانس در سالن شهناز آن‌ها را تماشا کنند. در واقع، نمایش این فیلم‌ها، مستر کلاس سینمای رایگان برای جوانان با استعداد است. فیلم‌ها از فردا دوم اسفند ماه در ۲ سانس در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آیند.

صمدیان درباره بخش فیلم توضیح داد: بخش فیلم یا جشنواره «فیلم تصویر» متشکل از بخش تهران (فیلمسازان نامدار ایرانی) و جوانان زیر ۲۵ سال است که همگی آثار برگزیده سال‌های قبل است. از جمله چهره‌های شناخته شده می‌توان به سعید روستایی، برادران ارک، پدرام پورامیری، حسین دوماری، آرمان خوانساریان و … اشاره کرد که در واقع مروری بر رشد سینمای نسل جدید ایران خواهد بود. در بخش فیلم، ۱۴۰ اثر برگزیده خواهیم داشت که در سانس ۱۴ و ۱۶ نمایش داده می‌شوند.

وی درباره بخش‌های دیگر نمایشگاه «تصویر سال» گفت: بخش‌های نمایشگاه شامل پوستر و گرافیک، کاریکاتور و عکس است که در این دوره تصمیم گرفتیم به پوستر (گرافیک) و کاریکاتور علاوه بر عکس توجه داشته باشیم که از آثار بزرگان این حوزه‌ها از جمله محمد احصایی، قباد شیوا، مرتضی ممیز و … بهره گرفتیم و بر همین اساس، آثاری از ۹۰ هنرمند نسل پیشگام و جوانان در گالری ممیز نمایش داده می‌شود. همچنین، ۲ اثر زنده یاد کامبیز درم بخش و چند اثری که به یادش طراحی شده بود، نیز به نمایش گذاشته شده است. همچنین آثار ۷۷ کاریکاتوریست نیز روی دیوار رفته است.

دبیر نمایشگاه «تصویر سال» آماری از نمایشگاه ارایه کرد و گفت: نمایشگاه بخش عکس نیز شامل ۹۳ اثر مستند اجتماعی، ۱۳۸ اثر هنر و هنرمندان، ۱۳۱ اثر خلاقه، ۹۵ عکس خبری و ۷۵ عکس ورزشی است که در کل، ۵۳۰ عکس است. در بخش عکس‌های موبایلی نیز ۳۰۰ اثر به دبیرخانه رسیده که بسیار شگفت انگیز بودند و تنوعی خیره کننده دارند. همچنین ۳۰۰ اثر در بخش مولتی مدیا نیز خواهیم داشت که مروری بر آثار گذشته است و در کنار آن، همه ۱۴۰۰ برگزیده دوره‌های پیشین، در ال سی دی نمایش داده می‌شود. پروژه‌های مالتی مدیا کلاس درسی برای هنرمندان است که از ۲ روز آینده به صورت فیزیکی و آنلاین نمایش خواهیم داد.

وی در ادامه در مورد بزرگداشت‌های بیستمین دوره جشنواره بیان کرد: بخش بزرگداشت‌ها، همان نکوداشت هنرمندان بسیار تأثیرگذار است که در دوره‌های گذشته نیز داشتیم. امسال نیز برای افرادی نکوداشت داریم که در بیست سال اکثراً در کنار ما بودند؛ رخشان بنی اعتماد در رشته سینما، ابراهیم حقیقی در بخش گرافیک، مریم زندی در رشته عکاسی و جواد علیزاده در رشته کاریکاتور در روز اختتامیه تجلیل خواهند شد.

صمدیان در پایان نشست با انتقاد از وضعیت نابسامان خانه هنرمندان ایران، گفت: در بیست سالگی جشن تصویر سال لازم است بگویم چرا خانه هنرمندان ایران با امتیاز استثنایی که دارد نباید حال و روز خوشی داشته باشد؟ این اتفاق و اتصال با شهرداری که قبلاً بوده، الان دیگر کمرنگ شده است. از همین تریبون اعلام می‌کنیم ما هنرمندان هنرهای تجسمی در کنار دیگر هنرمندان رشته‌های مختلف، در گلریزانی که اسفند ماه برای کمک به خانه هنرمندان برگزار می‌شود، شرکت خواهیم کرد.

در پایان نیز، سیف الله صمدیان به همراه خبرنگاران به گالری‌های خانه هنرمندان ایران رفتند و از بخش‌های مختلف نمایشگاه «تصویر سال» بازدید کردند و در واقع نمایشگاه «تصویر سال» افتتاح شد و از امروز عصر ساعت ۱۷ میزبان علاقه مندان خواهد بود.

همچنین جشنواره «فیلم تصویر» نیز از فردا دوم اسفند ماه در سالن شهناز خانه هنرمندان در ۲ سانس میزبان هنرمندان و علاقه مندان خواهد بود.