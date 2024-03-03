به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، آیین پایانی بیستمین جشن «تصویر سال» عصر جمعه یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۲، با پخش کلیپ‌هایی از ادوار گذشته آغاز شد و در ادامه سیف‌الله صمدیان دبیر جشن «تصویر سال» روی صحنه آمد و از محمدمهدی عسگرپور دعوت کرد تا به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران روی صحنه بیاید و آغاز کننده این مراسم باشد.

محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در این مراسم گفت: در ابتدا باید از آقای صمدیان برای تمام فعالیت‌هایی که در این سال‌ها داشته است، سپاسگزار باشیم. در واقع جشن «تصویر سال» تنها بخش یا عصاره‌ای از فعالیت‌های او بوده است. ایشان در حوزه‌های مختلف همیشه فعال بوده و نشانی از خود باقی گذاشته است که ان شاءالله ادامه داشته باشد. وقتی کلیپ تصویری مرور سال‌های گذشته این جشن را می‌دیدم؛ حس می‌کردم همه چیز متفاوت شده و این اتفاقات هزار سال پیش رخ داده است. در حالی که همه آنها برای همین چند سال پیش بوده است.

در حال تلاش هستیم تا به روزهای خوبی گذشته برگردیم

وی افزود: یعنی تا همین چند سال پیش ما شکل دیگری داشتیم و اکنون اساساً با چیز دیگری مواجه هستیم. گرمایی در بسیاری از فعالیت‌های آن سال‌ها وجود داشت که مقایسه‌اش با امروز، کمی ما را به افسردگی نزدیک می‌کند. برای این‌که امیدوار باشیم باید بگویم که حس می‌کنم انگار ما در گودی نمودار هستیم. همین نشان می‌دهد که نیاز به پوست اندازی در بسیاری از مسایل داریم تا حداقل دوباره به همان ظرفیت بسیار بالایی که در حوزه‌های مختلف داشتیم، برگردیم.

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران بیان کرد: در واقع اکنون در بسیاری از حوزه‌ها در حال تلاش هستیم تا به روزهای خوبی که قبلاً داشتیم، برگردیم. در واقع الان خیلی بحث رشد مطرح نیست؛ بلکه بحث پیدا کردن دوره‌های خوبی است که قبلاً تجربه کردیم تا بتوانیم دوباره به آنجا برسیم و بعد به این فکر کنیم که رو به جلو حرکت کنیم. درباره رسیدن به بیستمین دوره نیز باید بگویم که گاهی ممکن است باری را در ذهن آدم ایجاد کند.

عسگرپور گفت: به خاطر دارم در دوره ۱۴ یا ۱۵ جشنواره کودک، دبیری آن را برعهده داشتم. در آن‌جا با تطبیق این جشنواره با سن آدم‌ها می‌گفتند این جشنواره به نوجوانی رسیده است. و حالا که جشن تصویر به بیست‌سالگی رسیده است، انگار جشنواره به جوانی رسیده است. اما واقعیت این است که در برگزاری جشنواره و سختی‌هایی که اساساً برگزاری رویدادهایی این چنینی قبلاً داشت، اکنون غیر قابل انجام شده است. به همین دلیل شاید نتوان با عدد سنی آدمیزاد آنها را سنجید. به صورتی که اگر اکنون جشنواره‌ای به سومین دوره برسد، می‌توانید بگویید که فیلمساز به بلوغ رسیده است. البته گاهی اوقات هم برعکس است. ممکن است جشنواره‌هایی داشته باشیم که باوجود اینکه بیش از ۴۰ دوره آن برگزار شده است، هنوز کودک است. مانند جشنواره فجر و بسیاری از جشنواره‌هایی که سال گذشته برگزار شده‌اند. بنابراین بر مبنای تعدادی از پارامترهایی که بخشی از آنها را ما می‌توانیم بفهمیم و بخشی دیگر را نمی‌توانیم، سن رویدادهای این چنین را نمی‌توان با سن آدمیزاد مقایسه کرد.

وی بیان کرد: فکر می‌کنم تجربه‌ای که در ۲۰ دوره جشن «تصویر سال» کسب شده است، می‌تواند دو سه نسل را شامل شود. اساساً با این کار گنجینه بزرگی را به وجود آوردید. به همین دلیل نقش مشخص و موثر سیف الله صمدیان را می‌توان فهمید؛ او به تنهایی ایستاده و در تمام این سال‌ها، کارهای بسیاری انجام داده است. ما سرمایه‌های فراوانی داشتیم که اکنون بسیاری را از دست دادیم اما هنوز سرمایه‌هایی هستند که باید قدر آنها را دانست و امیدوار باشیم و کمکش کنیم تا کار خود را درست انجام دهند.

سیف الله صمدیان نیز با بیان اینکه محمدمهدی عسگرپور یکی از نجیب‌ترین فرهنگیان مسوؤول کشور بوده که دیده است، درباره ادامه دار بودن جشن «تصویر سال» و رسیدن آن به دوره بیستم گفت: بدون تعارف اصل «تصویر سال» نه خانه هنرمندان و نه امثال صمدیان است، در واقع این اعتمادی بود که هنرمندان به این اتفاق داشتند. حفظ این اعتماد، اول به خود هنرمندان و دوم به این مجموعه و بعد داشتن سرپناهی مربوط می‌شد که واقعاً در تمام این سی سال که تصویر را راه انداختیم، در کنار ما بود. در حالی که سرپناه یا جای امن فرهنگی در این کشور خیلی کم است. در واقع از زمانی که بهروز غریب‌پور خانه هنرمندان را بنیان گذاشت، پایه‌گذاری جایی شد که باوجود اینکه گاهی اوقات بودجه‌های آنها قطع می‌شد، در هیچ دولتی نتوانستند به بنیان، استقلال و امنیت جایگاه آن لطمه بزنند. اکنون هنوز خانه هنرمندان روی پای خود بوده اما می‌دانیم که با چه مشکلات اقتصادی درگیر است.

وی بیان کرد: با دیدن تصاویر مرور دوره‌های گذشته، خاطرات تلخ و شیرینی برایم زنده شد. باید بگویم در مرور جشن تصویر، نمی‌توان چهره درخشانی را پیدا کرد که در ادوار مختلف این جشنواره شرکت نکرده باشد یا جز داورهای ما نبوده باشد. حتی زمانی که جشنواره های دیگر تحریم شده‌اند، هنرمندان در اینجا حضور پیدا کرده‌اند. خیلی عجیب است که ما در بیست سالگی جشن «تصویر سال»، اسپانسر هم نداشتیم؛ در واقع سال‌های گذشته جامعه دوست داشت که در کار فرهنگی سهیم باشد اما امسال چنین میلی هم دیگر وجود ندارد. چون محدودیت‌ها و تنگ‌نظری‌ها به جایی رسیده که حتی می‌توانم باور کنم تلویزیون و بچه‌های تلویزیون اصلاً خبر ندارند که چنین رویدادی در حال برگزاری است تا بیایند و در گالری‌ها قدم بزنند و ۲۰ سال گذشته خودمان را ببینند. خیلی عجیب است.

صمدیان در ادامه با انتقاد از صداوسیما عنوان کرد: ما صدا و سیمایی داریم که دلمان خوش است برای همه ماست. واقعاً حیف است. البته دلسردکننده نمی‌تواند باشد چون ظاهراً دل‌های ما سنگی است که این اتفاقات به آن اثر نمی‌کند.

مراسم با اجرای قطعات موسیقی سامان احتشامی با پیانو ادامه پیدا کرد.

در ادامه، دبیر بیستمین جشن «تصویر سال» در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تشکر از لیلا ابراهیمی عکاس خانه هنرمندان، درباره او گفت: درباره لیلا ابراهیمی و نقش او در خانه هنرمندان هرچه بگویم، کم گفته‌ام. ناظر تمام اتفاقات سال‌های گذشته بوده است و هنرمندان بسیاری از دریچه لنز او ثبت شده اند که اکنون دیگر نیستند. او سمبل تصویر در خانه هنرمندان است که در تمام این سال‌ها به ما کمک کرده است. مریم ملک نیز ۲۸ سال است که با مجموعه تصویر کار که نه، همدلی کاملی انجام داده است. او با تک‌تک هنرمندان شاخه‌های مختلف در ارتباط بوده و اکنون مدل همکاری‌اش با ما کمی متفاوت شده است.

در ادامه تصویری از یاران و همکاران «تصویر سال» که در سال‌های گذشته با این مجموعه همکاری کرده‌اند اما اکنون در قید حیات نیستند، برای حاضران به نمایش گذاشته شد و صمدیان درباره آنها توضیحاتی را بیان کرد.

بزرگداشت ۴ هنرمند سینمایی و تجسمی

صمدیان در بخش بعدی این مراسم درباره بزرگداشت ۴ چهره شاخص سینما، عکس، گرافیک و کاریکاتور که در این دوره برنامه‌ریزی شده است، گفت: بخش ستایش تصویری که با اکبر عالمی و محمود کلاری شروع شد و با عباس کیارستمی، علیرضا زرین‌دست، کامبیز درم‌بخش، فخرالدین فخرالدینی و قباد شیوا ادامه پیدا کرد. امسال در ۲۰ سالگی تعداد رفتگان ۲۰ نفر شده است اما امسال برای پاسداشت ۴ شاخه عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و سینما که در این سال‌ها درگیر آنها بودیم، به شاخص‌ترین چهره‌هایی که در این ۲۰ سال هم با ما و هم با جامعه و هم با هنر خود درگیر بودند، فکر کردیم و در نهایت به اسامی این ۴ عزیز رسیدیم؛ رخشان بنی‌اعتماد، ابراهیم حقیقی، مریم زندی و جواد علیزاده.

در ادامه لوح تقدیر و تندیس ۲۰ امین دوره جشن «تصویر سال» که برای رخشان بنی‌اعتماد تدارک دیده شده بود، به جهانگیر کوثری اهدا شد.

صمدیان در بخش بعدی این مراسم به معرفی ابراهیم حقیقی به عنوان یکی دیگر از افرادی که در این دوره مورد تقدیر قرار گرفته، پرداخت. در ادامه همچنین کلیپی از آثار و خود ابراهیم حقیقی برای حاضران پخش شد.

ابراهیم حقیقی پس از دریافت تندیس بیستمین جشن «تصویر سال»، گفت: آقای عسگرپور گفت که این ۲۰ سال را نباید با عمر آدم مقایسه کرد اما چاره‌ای نداریم. داشتم فکر می‌کردم که اگر آن را با سن سگ و گربه مقایسه کنیم، الان نباید زنده می‌ماند و اگر به مقایسه آن با سن لاک‌پشت و کلاغ بپردازیم نیز خیلی باید صبر کنیم تا ثمر دهد. بنابراین چاره‌ای نداریم که با سن خودمان مقایسه کنیم. چون این ما هستیم که این مراسم، جشنواره‌ها و بخش مهمی از زندگی را می‌سازیم. این ما هستیم که تفکر می‌کنیم و در میام تمام موجودات بلد هستیم حرف بزنیم.

صمدیان در بخش بعدی این برنامه به معرفی مریم زندی پرداخت و پس از پخش کلیپ معرفی این هنرمند ساخته حسن ظهوری، از او دعوت کرد تا روی صحنه بیاید.

مریم زندی در این مراسم گفت: صحبتی ندارم جز این‌که از آقای صمدیان و همه دست اندرکاران تصویر تشکر کنم که این ۲۰ سال سرپا بودند و جشن تصویر را به ۲۰ سالگی رساندند.

در ادامه برنامه صمدیان به معرفی جواد علیزاده پرداخت و کلیپی از او برای حاضران پخش شد.

جواد علیزاده هنرمند کاریکاتوریست نیز گفت: در سال ۵۰ در کنکور سینما قبول شده بودم. ما زمانی که کار می‌کنیم با کاراکترهای خود حس گرفته، شاد یا غمگین می‌شویم. به همین دلیل به شوخی همیشه می‌گویم ما می‌توانم بازیگرهای خوبی شویم اما بازیگران نمی‌توانند کارکاتوریست شوند. خوشحالم که در کنار رخشان بنی‌اعتماد و مریم زندی و ابراهیم حقیقی عزیز از من نیز تجلیل شد.

در بخش بعدی این مراسم، صمدیان توضیح داد که در این دوره ۲۱ اثر در بخش عکس‌های موبایلی به عنوان برگزیده انتخاب شده‌اند.

اسامی برگزیدگان بخش موبایلی به شرح زیر است:

شایسته ایرانی، افرا شهباززاده، علی زارع، امیرحسین نعیما، امیرحسین یوسفی کیساری، دیانا مسلمی، احسان امیری سیاوشانی، ارشاد مظلومی، حمید سبحانی، سید هاتف حسینی، ایمان صمدی ارونقی، ژوآن رضایی، محسن کابلی، احسان همتی، علی حسن‌زاده، امین روشن افشار، اسحاق آقایی، جمشید فرجوند فردا، راضیه نسبی، یگانه اسفندیاری نیا و مجید سعیدی.

در بخش اعلام برگزیدگان روشن نوروزی که به نمایندگی از حمید سبحانی لوح تقدیر او را دریافت کرد، در صحبت‌هایی به تقدیر از سیف‌الله صمدیان و اقدامات او در این سال‌ها پرداخت و به نمایندگی از عکاسان تصویر تولد ۷۰ سالگی صمدیان را تبریک گفت.