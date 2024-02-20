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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۴۸

حجت‌الاسلام صفایی بوشهری در بازدید از غرفه مهر:

مشارکت مردم در انتخابات یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام است

مشارکت مردم در انتخابات یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام است

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: مشارکت مردم در انتخابات و خلق حماسه آنان یکی از مؤلفه‌های ایجاد قدرت برای نظام اسلامی ایران است و دشمنان انقلاب و ایران به دنبال تخریب این مؤلفه هستند.

حجت‌الاسلام «غلامعلی صفایی بوشهری» نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران با اشاره به اهمیت انتخابات ۱۱ اسفند اظهار کرد: بی تردید مشارکت مردم در انتخابات و خلق حماسه آنان یکی از مؤلفه‌های ایجاد قدرت برای نظام اسلامی ایران است و دشمنان انقلاب و ایران به دنبال تخریب این مؤلفه قدرت هستند.

وی افزود: حضور حماسی مردم منجر به اقتدار بین‌المللی خواهد شد و یک مانع تخریبی جدی در برابر طرح‌های تخریبی دشمنان به وجود خواهد آورد.

حجت الاسلام صفایی بوشهری با اشاره به اهمیت مجلس خبرگان رهبری، گفت: یکی از مهم‌ترین مجالس کشور، مجلس خبرگان رهبری است.

کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ادامه تاکید کرد: مجلس خبرگان رهبری دارای ظرفیتی بیش از آنچه که اکنون وجود دارد، است و به همین دلیل به تحولی کارآمد در عرصه خدمتگزاری نیاز دارد.

وی ادامه داد: نیاز به تحول در خدمت‌رسانی را مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان رهبری بیان کردند، لذا باید در عرصه‌های طراحی، برنامه‌ریزی و رصد مشکلات و چالش‌ها و نیز ارایه راهکارهای برون رفت از مشکلات و ارتقای سطح پیشرفت با تشکیل هیأت اندیشه‌ورز این امر به شکلی بسیار مؤثر انجام شود.

کد مطلب 6033024
رامین عبداله شاهی

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