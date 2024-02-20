حجتالاسلام «غلامعلی صفایی بوشهری» نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران با اشاره به اهمیت انتخابات ۱۱ اسفند اظهار کرد: بی تردید مشارکت مردم در انتخابات و خلق حماسه آنان یکی از مؤلفههای ایجاد قدرت برای نظام اسلامی ایران است و دشمنان انقلاب و ایران به دنبال تخریب این مؤلفه قدرت هستند.
وی افزود: حضور حماسی مردم منجر به اقتدار بینالمللی خواهد شد و یک مانع تخریبی جدی در برابر طرحهای تخریبی دشمنان به وجود خواهد آورد.
حجت الاسلام صفایی بوشهری با اشاره به اهمیت مجلس خبرگان رهبری، گفت: یکی از مهمترین مجالس کشور، مجلس خبرگان رهبری است.
کاندیدای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ادامه تاکید کرد: مجلس خبرگان رهبری دارای ظرفیتی بیش از آنچه که اکنون وجود دارد، است و به همین دلیل به تحولی کارآمد در عرصه خدمتگزاری نیاز دارد.
وی ادامه داد: نیاز به تحول در خدمترسانی را مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان رهبری بیان کردند، لذا باید در عرصههای طراحی، برنامهریزی و رصد مشکلات و چالشها و نیز ارایه راهکارهای برون رفت از مشکلات و ارتقای سطح پیشرفت با تشکیل هیأت اندیشهورز این امر به شکلی بسیار مؤثر انجام شود.
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