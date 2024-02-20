کارگاه عمرانی ساخت مسکن در یزد فعال است/ ۳۵۰۰ واحد آماده تحویل

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نیره شفیعی‌پور: کار احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان یزد هم اکنون توسط سه کارگزار اصلی یعنی سازمان همیاری شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد در مناطق مختلف استان در دست احداث است.

خبرنگاران استان یزد روز سه‌شنبه در قالب یک تور رسانه ای با حضور در محل احداث این پروژه‌ها از نزدیک در جریان روند ساخت و سازهای نهضت ملی مسکن قرار گرفتند.

نخستین بازدید مربوط به پروژه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بود و خبرنگاران از دو طرح ۱۹۲ واحدی و ۹۶ واحدی محدوده بلوار خلیج فارس یزد بازدید کردند.

مدیرعامل ستاد اجرایی فرمان امام استان یزد در این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان امام نخستین دستگاهی بود که با هدف محرومیت زدایی وارد عرصه ساخت و ساز مسکن شد و تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم به ویِژه محرومان به کار گرفت.

احداث ۱۲۰۰ واحد مسکونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام در استان یزد

علی‌اکبر محمدپناه بیان کرد: در سطح کشور ۵۰ هزار واحد مسکونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام در دست احداث است که هزار و ۲۰۰ واحد آن مربوط به استان یزد است.

وی یادآور شد: ستاد اجرایی فرمان امام، اولین دستگاهی است که در استان واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را تحویل متقاضیان داد که این پروژه مربوط به طرح ۱۴۰ واحد ویلایی بود که سال گذشه با حضور رییس جمهور تحویل متقاضیان شد و از آن پس یزد به عنوان استان پایلوت اجرای پروژه‌ها به صورت ویلایی مطرح شد.

محمدپناه، مجموع طرح‌های در دست اجرا توسط ستاد اجرایی فرمان امام در استان یزد را ۷۰۰ واحد آپارتمانی در یزد و ۵۰۰ واحد ویلایی در مهریز اعلام کرد و گفت: تلاش کردیم تا کار پیمانکاران حتی یک روز هم تعطیل نشود.

وی به تشریح پروژه مورد بازدید خبرنگاران پرداخت و بیان کرد: پروژه ۱۹۲ واحدی از پایان سال آماده واگذاری به متقاضیان است و ۹۵ درصد کار تکمیل شده و اکنون مرحله محوطه سازی در دست اقدام است.

تور رسانه ای خبرنگاران پس از بازدید از طرح‌های ستاد اجرایی فرمان امام استان یزد، رهسپار بازدید از پروژه‌های در دست اجرای سازمان همیاری شهرداری‌های یزد از جمله پروژه ۲۴۰ واحدی فرهنگیان شدند که در دو فاز ۱۰ واحدی در دست اجراست، پروژه شهید محمدخانی و پروژه پردیس زندگی۱ شدند.

سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد ۵۲۰۰ مسکن در دست احداث دارد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های یزد در این بازدید با اشاره به اینکه سازمان همیاری شهرداری‌های یزد هم‌اکنون ۵ هزار و ۲۰۰ واحد در دست احداث دارد، اظهار کرد: پروژه شهید محمدخانی که خبرنگاران از آن بازدید کردند، هزار و ۲۱۶ واحدی است که در ۷۲ بلوک ۱۶ واحدی در حال احداث است و ۶۴ واحد آن تا پایان سال جاری آماده واگذاری به متقاضیان خواهد شد.

محمدرضا عظیمی زاده در بازدید از پروژه پردیس زندگی نیز بیان کرد: این طرح یک پروژه تمدنی برای شهر یزد محسوب می شود زیرا اقبال عمومی مردم یزد بر داشتن خانه های ویلایی است و کمتر به خانه‌های آپارتمانی اشتیاق نشان می دهند.

وی با اشاره به ویژگی‌های ساخت و سازهای طرح پردیس زندگی عنوان کرد: این پروژه محله محور است و شاخص های معماری ایرانی و اسلامی در آن در نظر گرفته شده است.

عظیمی‌زاده، تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در ۳۷۷ هکتار این طرح را حدود ۷ هزار واحد مسکونی با زیرساخت‌های خوب اعم از معابر، خدماتی، فضای سبز، فضاهای درمانی، بهداشتی، آموزشی، مذهبی اعلام کرد.

وی یادآور شد: این سایت در دو بخش طرح نهضت ملی و واگذاری زمین بر اساس طرح قانون جوانی جمعیت در حال اجراست به نحوی که ۶ هزار و ۴۰۰ واحد در قالب طرح جوانی جمعیت طراحی شده و در فاز اول، ۵۹۶ واحد در فضایی به وسعت ۵۰ هکتار در حال اجرا است.

عظیمی زاده اظهار امیدواری کرد: واحدهای این پروژه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ آماده تحویل به متقاضیان باشد.

خبرنگاران همچنین از طرح‌های ۱۸۰ واحدی ۱۲ امام آزادشهر و ۸۴۰ واحدی بنیاد بتن نیز که توسط سازمان همیاری شهرداری های استان یزد در دست احداث است، بازدید کردند.

تور رسانه ای خبرنگاران پس از بازدید از پروژه پردیس زندگی۱ عازم شهرستان تفت شدند تا در نزدیکترین شهرستان به مرکز استان یزد از پروژه‌هایی که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست احداث است، بازدید کنند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد در این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو بخش شهری و روستایی به عنوان کارگزار پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می کند.

تامین ۸۵۰ هکتار زمین برای متقاضیان مسکن در شهرستانهای استان یزد

علیرضا نادریان زاده عنوان کرد: در بخش روستایی با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه از ابتدای دولت سیزدهم ۴ هزار و ۲۰۰ نفر از این طرح استقبال کردند که تاکنون هزار و ۷۰۰ نفر واحدهای خود را دریافت کرده اند.

وی افزود: در شهرها نیز نزدیک به ۶۰ هزار نفر در سامانه اقدام به ثبت نام کردند که ۱۹ هزار نفر واجد شرایط نهایی شناخته شدند.

نادریان زاده با اشاره به تامین زمین برای این متقاضیان بیان کرد: ۸۵۰ هکتار زمین برای متقاضیان تامین شده و تنها ۱۰ درصد از آنها با کمبود زمین مواجه هستند و از میزان زمین تامین شده، ۶۵۰ هکتار آماده سازی شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۳ هزار واحد بنیاد ساخت در استان یزد در حال ساخت است و نزدیک به ۷ هزار واحد نیز به صورت گروه ساخت در حال احداث است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی و معاونان وی نیز از ابتدای این بازدیدها در کنار خبرنگاران حضور داشتند.

با درخواست ۵۶ هزار متقاضی مسکن در یزد موافقت شد

خواجه رضایی، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان یزد در خِلال این بازدیدها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در استان یزد ۱۴۱ هزار و ۹۸۹ نفر در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این میزان، ۵۶ هزار نفر تایید نهایی شدند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر احصاء اراضی به طور کامل انجام شده و طرح های آماده سازی در حال انجام است.

خواجه رضایی یادآور شد: در شهر یزد ۷۹۱ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن مصوب شد و در اکثر شهرستانها نیز کار آماده سازی توسط بنیاد مسکن انجام شده است.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استتان یزد با بیان اینکه طرح ها به دو صورت گروه ساخت و بنیاد ساخت در دست انجام است، افزود: به هر دو گروه تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه با سه کارگزار شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد پروژه نهضت ملی مسکن را پیش می بریم، به تشریح طرح های هر یک از این کارگزاران پرداخت.

طرحی که در شورای مسکن یزد تصویب شد چه بود؟

خواجه رضایی با اشاره به طرحی که در شورای مسکن استان یزد مصوب و به کل کشور پیشنهاد شد، عنوان کرد: برخی متقاضیان آورده خود را به کندی تامین می کنند و برای اینکه حقی از افرادی که در موعد مقرر اقدام به تکمیل آورده می کنند، ضایع نشود، طرحی به مرحله اجرا درآمد.

وی بیان کرد: در قالب این طرح، پروژه هایی که کارگزار و پیمانکار آنها یکی است و پروژه ها از نظر موقعیت مکانی، فاصله چندانی با یکدیگر ندارند، به ازای هر یک میلیون در یک روز تامین زودتر آورده، امتیاز بندی می شوند و بر اساس امتیازبندی ها در واحدها مستقر می شوند.

خواجه رضایی با تشریح تمامی پروژه های نهضت ملی مسکن در حال اجرا در استان یزد اظهار کرد: تا پایان امسال ۳۵۰۰ واحد مسکونی در سراسر استان تکمیل می شود.

پروژه های نهضت ملی مسکن از جهات مختلفی در کشور الگو و سرآمد هستند به عنوان مثال یزد نخستین استانی بود که طرح ویلایی سازی را کلید زد یا نخستین استانی بود که اولین طرح های نهضت ملی مسکن را به متقاضیان تحویل داد.

مردم امیدوارند با اجرای کامل این طرح و خانه دار شدن بخش قابل توجهی از خانواده ها، نرخ مسکن هم از نظر خرید و هم از نظر فروش تا حد زیادی در استان متعادل شود.