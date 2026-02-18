تعیین تکلیف ۳۷ هزار واحد مسکونی استان یزد تا پایان فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شامگاه چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان که با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن برگزار شد، با اشاره به گلایه‌های شهروندان از وضعیت اقتصادی و روند کند طرح‌های مسکن، از تعیین ضرب‌الاجل برای تعیین‌تکلیف ۳۷ هزار واحد در حال ساخت تا پایان فروردین‌ماه خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه یزد از استان‌های پیشرو کشور در حوزه نهضت ملی مسکن است، اظهار کرد: با وجود این جایگاه، دغدغه‌های معیشتی مردم به‌ویژه در زمینه مسکن، قابل‌انکار نیست و مدیران باید پاسخگوی این مطالبات باشند و برای گره‌گشایی امور با جدیت بیشتری اقدام کنند.

بابایی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در تصمیمات اجرایی افزود: هرگونه قول بدون پیش‌بینی‌های لازم، موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. در شرایط اقتصادی کنونی، تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر واقع‌بینی و مطالعات کارشناسی باشد تا از ایجاد توقعات غیرواقعی جلوگیری شود.

وی به مشکلات برخی متقاضیان در دریافت تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و گفت: عمده گلایه‌ها مربوط به کندی پرداخت وام‌هاست. انتظار داریم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده، تسریع کرده و از سهل‌انگاری پرهیز کنند تا مردم بتوانند واحدهای نیمه‌تمام خود را تکمیل کنند.

استاندار یزد واگذاری زمین به متقاضیان را پایان کار دولت ندانست و تصریح کرد: زمین‌هایی که آماده‌سازی شده‌اند نیز باید با قیمت کارشناسی واگذار شوند تا روند خانه‌دار شدن مردم سرعت گیرد.

بابایی با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرستان‌های مختلف، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری و نهایتاً تا پایان فروردین‌ماه، باید وضعیت ۳۷ هزار واحد مسکونی در دست احداث مشخص شود.

وی ادامه داد: در کنار تسریع روند ساخت، آماده‌سازی زمین‌های خرد و واگذاری آن‌ها به مردم باید در دستورکار قرار گیرد تا امکان ساخت توسط خود متقاضیان فراهم شود؛ چراکه مردم خلاق‌تر و هنرمندتر از نهادهای دولتی عمل می‌کنند.