نشست نقد و بررسی کتاب آپاراتچی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن ماه مردم تبریز بر علیه رژیم طاغوتی پهلوی، نشست نقد و بررسی کتاب «آپاراتچی» با حضور با حضور روح الله رشیدی نویسنده کتاب و عضو شورای شهر تبریز، قربانعلی طاهرفر کارگردان فیلم آپاراتچی برنده سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، فرهاد باغشمال معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، سرهنگ پاسدار احمد اعلم شاهی فرماندهی حوزه ۵ بسیج کارمندی شهیدکسایی تبریز و جمعی از علاقمندان به کتاب و سینما برگزار شد.