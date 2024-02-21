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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۳

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نشست نقد و بررسی کتاب آپاراتچی در تبریز

نشست نقد و بررسی کتاب آپاراتچی در تبریز

تبریز- نشست نقد و بررسی کتاب آپاراتچی به همت اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن ماه مردم تبریز بر علیه رژیم طاغوتی پهلوی، نشست نقد و بررسی کتاب «آپاراتچی» با حضور با حضور روح الله رشیدی نویسنده کتاب و عضو شورای شهر تبریز، قربانعلی طاهرفر کارگردان فیلم آپاراتچی برنده سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، فرهاد باغشمال معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، سرهنگ پاسدار احمد اعلم شاهی فرماندهی حوزه ۵ بسیج کارمندی شهیدکسایی تبریز و جمعی از علاقمندان به کتاب و سینما برگزار شد.

کد مطلب 6033408

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