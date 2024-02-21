استاندار کرمانشاه به پاوه سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه در هفدهمین سفر شهرستانی با استقبال حاج ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه و دکتر حیدری فرماندار شهرستان، وارد پاوه شد.
افتتاح طرح گازرسانی به چند روستا و واحد اقتصادی، افتتاح چند طرح عمرانی، بازدید برخی پروژههای در حال احداث، دیدار با معتمدان و بزرگان شهرستان، پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی و صنعتی و شرکت در شورای اداری از جمله برنامههای سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان پاوه است.
تا اردیبهشت ۱۴۰۲ سفرهای استاندار به روال استانداران سابق انجام شد و برنامه بازدیدها و جلسات در سفرهای شهرستانی محدود بود اما در ادامه، سفرهای استاندار با رویکرد جدیدی انجام و مشکلات و دغدغههای اصلی هر شهرستان با حضور معاونان استاندار، مدیران استان و شهرستان و صاحب نظران آن حوزه بررسی و پیگیری میشود.
در سفر امروز هم معاونان استاندار حضور دارند و مسائل و طرحهای حوزه خود را بررسی و جمع بندی آن را در جلسه شورای اداری شهرستان ارائه میکنند و در نهایت به صورت مصوبات عملیاتی در خواهد آمد.
بخش عمده اقدامات کارشناسی هم در جلسات و بازدیدهای تیمهای اعزامی استاندار در روزها و هفتههای گذشته و پیش از سفر انجام شده است.
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