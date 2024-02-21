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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۲۵

در هفدهمین سفر شهرستانی؛

استاندار کرمانشاه به پاوه سفر کرد

استاندار کرمانشاه به پاوه سفر کرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه به منظور هفدهمین سفر شهرستانی به شهرستان پاوه سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه در هفدهمین سفر شهرستانی با استقبال حاج ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه و دکتر حیدری فرماندار شهرستان، وارد پاوه شد.

افتتاح طرح گازرسانی به چند روستا و واحد اقتصادی، افتتاح چند طرح عمرانی، بازدید برخی پروژه‌های در حال احداث، دیدار با معتمدان و بزرگان شهرستان، پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی و صنعتی و شرکت در شورای اداری از جمله برنامه‌های سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان پاوه است.

تا اردیبهشت ۱۴۰۲ سفرهای استاندار به روال استانداران سابق انجام شد و برنامه بازدیدها و جلسات در سفرهای شهرستانی محدود بود اما در ادامه، سفرهای استاندار با رویکرد جدیدی انجام و مشکلات و دغدغه‌های اصلی هر شهرستان با حضور معاونان استاندار، مدیران استان و شهرستان و صاحب نظران آن حوزه بررسی و پیگیری می‌شود.

در سفر امروز هم معاونان استاندار حضور دارند و مسائل و طرح‌های حوزه خود را بررسی و جمع بندی آن را در جلسه شورای اداری شهرستان ارائه می‌کنند و در نهایت به صورت مصوبات عملیاتی در خواهد آمد.

بخش عمده اقدامات کارشناسی هم در جلسات و بازدیدهای تیم‌های اعزامی استاندار در روزها و هفته‌های گذشته و پیش از سفر انجام شده است.

کد مطلب 6033450

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